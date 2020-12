La autocrítica de Sergio Hernández por una frase desafortunada

Sergio Oveja Hernández, en su última conferencia de prensa, se tomó unos minutos para reflexionar sobre una desafortunada frase que expresó en su último partido, cuando trató de “nenas” a sus dirigidos.

“A veces hay cosas que no aclares que oscurece, dicen... pero hay cosas que sí me gustan aclarar”, inició el entrenador argentino ante la atenta mirada de los periodistas. “En un Time Out (tiempo muerto) yo dije ´parecemos unas nenas´ a mis jugadores”.

Ante esta sorpresiva introducción, el actual director técnico de Zaragoza continuó: “Es un momento importante en la sociedad y debemos tener cuidado con el uso de las palabras para no colaborar con los que sí hacen diferencias de género, de clases, de raza o de lo que sea. Nosotros, personas públicas, tenemos que tener mucho cuidado”.

Hernández argumentó: “No es que pida disculpas o que haga un mundo de esto, solo quiero aclarar que no está bien y que no hay una cuestión de género en lo que dije Lo que sí, es que a mis 57 años a lo mejor me quedan cosas todavía que hay que limpiar del todo. Mi cabeza no piensa así, es una expresión del momento”.

“Quería aclararlo por las dudas de que pueda llegar a confundir o que pueda parecer que yo me hago el tonto con este tema, que yo realmente pienso que las nenas no pueden hacer cosas que sí los nenes o que los nenes no pueden hacer cosas que sí las nenas. Me parece que es una discusión en la que ya la sociedad maduró y no entramos tanto, pero por las dudas aclaro”, sentenció.