¿Godoy Cruz no jugará en el Malvinas?: alternativas de canchas

La Copa América que se disputará de forma conjunta entre Argentina y Colombia arranca el 11 de junio, por tal motivo desde el gobierno de Mendoza anunciaron que comenzarán el proceso de refacción del estadio Malvinas Argentinas por lo que el Club Godoy Cruz deberá buscar un nuevo estadio para hacer las veces de local en la Copa de la Liga Profesional.

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes, explicó en CNN Radio Mendoza cuales son las refacciones que se realizarán en el Malvinas: “Lamentablemente no, es una decisión difícil para nosotros, pero tenemos un compromiso con la AFA y Conmebol, entendemos la preocupación de Godoy Cruz pero lamentablemente la provincia, no es Deporte, el subsecretario, sino que la provincia de Mendoza ha asumido este compromiso y tenemos que hacerlo de la mejor forma como estamos acostumbrados los mendocinos para mantener ese prestigio, por lo tanto, los trabajos no pueden correr ningún riesgo y es un tema estacional.

“La siembra es lo que más cuesta en este desierto de Mendoza, debemos tener toda la cautela y recaudos y llegar en las mejores condiciones para la Copa América, nos cuesta muchísimo mantener el pasto por lo tanto, hay que hacer un doble esfuerzo para eso y más en una copa que tiene tanta exposición" indicó el funcionario.

Y agregó: “También tenemos la reposición de importante cantidad de butacas, arreglar el cartel electrónico, la parte interna de prensa, palcos, ascensores y el entorno del estadio, playas de estacionamiento, luminarias, es una inversión de 96 millones de pesos” cerró Chiapetta.

Alternativas de estadios

El partido más cercano que tiene Godoy Cruz en condición de local a River el fin de semana del 21 de marzo. Al ser tan importante se confirmó que jugará de local en el Malvinas, de ahí se manejarán las alternativas para ver si continúa jugando en el estadio mayor de Mendoza o busca una nueva casa de forma temporal.

Luego de manejar la alternativa de salir de la provincia y viajar a San Luis para jugar en los estadios Juan G. Funes ubicado en la localidad de La Punta y La Pedrera en la ciudad de Villa Mercedes, se conoció que el Expreso realizó el pedido formal a la dirigencia de Gimnasia y Esgrima, por lo que jugará en el Víctor Legrotaglie contra Banfield, Central Córdoba y Arsenal.

Los partidos que el Expreso que debe afrontar en condición de local

Fecha 6: Godoy Cruz vs. River Plate

Fecha 9: Godoy Cruz vs. Arsenal

Fecha 11: Godoy Cruz vs. Central Córdoba

Fecha 13: Godoy Cruz vs. Banfield

Partidos de Copa América en Mendoza

El máximo escenario deportivo de la provincia albergará tres partidos según quedó determinado en el sorteo llevado adelante en Cartagena de Indias en diciembre de 2019:

Paraguay vs Bolivia el 13 de junio

Chile vs Bolivia el 16 de junio

Chile vs Uruguay el 21 de junio