"Este es mi año y los Juegos Olímpicos me tiran para adelante" (Del Potro dixit)

Juan Martín Del Potro aseguró que quiere volver a la actividad, mientras se recupera de una insistente lesión en la rodilla derecha, y que "los Juegos Olímpicos son una gran motivación" para ese objetivo.

"Este es mi año y los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Lo tengo entre ceja y ceja y por más que el cuerpo se ponga grande me siento con el ánimo de afrontarlo", manifestó Del Potro en rueda de prensa desde el patio de la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires, donde recibió un reconocimiento por su labor en tenis.

"La realidad me marca que me está costando en la recuperación. He probado muchos tratamientos tradicionales, alternativos, y no pude volver. Desde lo emocional cuesta mucho, me duele hasta ver los partidos de tenis por televisión, trato de manejarlo lo mejor posible, tengo mis altibajos, pero todavía siento algo adentro mío y la sigo peleando", aseguró el tandilense.

En todo este tiempo de recuperación, luego de haber pasado por tres operaciones en la rodilla desde octubre de 2018 y con el reciente fallecimiento de su padre de por medio, Del Potro también pensó en el retiro.

"En algún momento se me cruzo dejar, muchas cosas se me cruzaron. Esa opción está dando vueltas sobre mi, pero me agarró de eso que siento adentro y hoy trato de potenciar esa mínima energía positiva que tengo y no bajar los brazos, quiero volver a jugar al tenis, pero veré cómo puedo hacerlo", señaló el integrante del equipo nacional campeón de la Copa Davis en el 2016 al aire libre en la zona de prensa organizada por el Centro Cultural Konex.

Del Potro, de 32 años, desde su domicilio observó algunos partidos de tenis "con cierto sabor amargo" porque podía haber sido parte de ello.

"Cuando veo los Grand Slam y con los resultados que hubieron podía haber estado ahí sin duda. Por las oportunidades que se plantearon por la pandemia en el sistema de ranking, era un momento para aprovechar. El Peque (Diego Schwartzman) la hizo muy bien, sacó ventaja de todo tipo y le imprimió su juego, su talento para estar donde esta y eso me hace un poco de ruido pero es lo que me toca", afirmó ante la consulta de la Agencia Télam.

"Veo tenis por televisión y no me gusta, quiero estar en la cancha, darme ese gusto para terminar mi carrera el día que yo quiera y no por una cuestión de salud", afirmó Del Potro.

El ganador del US Open en 2009 negó que cualquier tipo de vinculación como futuro capitán para el equipo argentino de Copa Davis.

"No me veo como capitán de Copa Davis, no me veo ahí sentado, todo lo que tenga que ver con el deporte es lo que más me interesa. Te ponés grande y tenés que empezar a ver el futuro no tan lejano con otros ojos", indicó Delpo.

"Sí estoy afrontando el hecho de no jugar más. Siempre tuve la ilusión de estudiar arquitectura, no me veo estudiando eso pero si algo relacionado, me gusta el deporte, ver talentos y ayudar", agregó el tenista tandilense.

El ex número 3 del mundo, con una expresión de emoción, agradeció las muestras de afecto de la gente que se cruza en la calle: "muchas personas me alientan, me quieren ver jugar, me dicen que no baje los brazos y tiene un doble significado porque tiene un lado emocional, que me duele pero me agarro de esa energía para no bajar los brazos".

El regreso de la leyenda suiza Roger Federer (venció hoy al británico Daniel Evans en 3 sets) fue tomado como punto positivo para el argentino en su intento de regreso: "que Federar haya vuelto es muy bueno y me sirve para tomar de ejemplo todas las cosas buenas que hizo en su recuperación, por ahora mi resultado es más difícil".

Del Potro enfatizó que si concreta su vuelta lo hará por su madre y hermana. "Ese momento me lo merezco por la carrera que tuve y porque cuando estás en actividad te cuesta disfrutar, hoy si vuelvo será para disfrutar".

Por último, agradeció a los premios Konex por la distinción: "siempre es lindo recibir un premio al reconocimiento. Hace poco perdí a mi papá y me estoy acomodando, a recuperar mi vida normal y con mucha ilusión de volver al tenis, aunque me cuesta y la rodilla me falle mucho, pero todavía no puedo cerrar mi historia, siento que tengo algo más por dar entonces lo sigo intentando".