“Es una gran herramienta, pero no vino a terminar con las polémicas”

Si bien actualmente cumple una función política como diputado nacional representando a la provincia de Córdoba en el bloque de Juntos por el Cambio, Héctor Baldassi nunca se alejó de su pasión por el arbitraje y continúa de cerca siendo integrante del Comité de Árbitros de Conmebol.

En diálogo con el programa radial Antes de ver el sol, el cordobés opinó sobre la utilización del VAR en el fútbol: “Es una gran herramienta para los árbitros, pero hay que entender que no vino a terminar con las polémicas. Es un compromiso con la justicia y con la transparencia en el fútbol. Pero van a seguir existiendo las polémicas porque hay jugadas que son de interpretación y cada árbitro tiene la suya”.

Y agregó: “Nos falta práctica, es una herramienta nueva. Cuando nos empecemos a familiarizar más con el VAR, entenderemos más su función. La última decisión sigue siendo del árbitro. Cuántas veces nos preguntamos ´¿cuándo va a llegar la tecnología al fútbol?´ Bueno, llegó de esta manera y es muy importante para que un árbitro pueda retractarse en un error claro y obvio, que quizás no pudo ver o que justo estaba mal ubicado. El VAR va a hacer justicia en esas jugadas, pero de ninguna manera se van a acabar las polémicas en el fútbol”.

Finalmente, dio su punto sobre los mejores árbitros del país: “Creo que es una cuestión de gustos. Patricio Loustau reúne las características que a mí me gusta que tenga un árbitro. Él me remplazó en un Boca – River donde yo tenía apendicitis y no le fue muy bien, lo cual le postergó su carrera. Sin embargo, se pudo restablecer y se va afirmando día a día. Por otro lado, Pitana es un árbitro mundialista que nos ha representado de gran manera. Argentina no solo es proveedora de buenos jugadores, sino también de buenos árbitros”.

Tras su retiro como árbitro, teniendo como punto máximo su actuación en Sudáfrica 2010, desde 2013 Baldassi cumple funciones políticas como Diputado Nacional por Córdoba, siendo un referente del PRO en dicha provincia. En 2019, fue candidato a vicegobernador de Mario Negri.