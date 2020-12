“El programa de Lavecchia”, un clásico en las fiestas de fin de año

Anteriormente llamado “Los Especiales de TyC Sports”, la gente bautizó este segmento como “El programa de Lavecchia”. Un compilado de fin de año que se convirtió en un clásico de todos los futboleros argentinos y fue creciendo y ganando adeptos en estos 22 años de ciclo. Su conductor, Fernando Lavecchia, le expresó a El Ciudadano cómo se han preparado para este 2020, en el medio de la pandemia.

“Es un año distinto, raro, hasta dudamos en algún momento de hacer el programa, porque dependíamos de cuánto fútbol podía haber. Acá en Argentina hubo muy poco, sí en Europa y en el resto de las ligas. No va a durar dos horas como otros años y lo que sí, le haremos un gran homenaje a Maradona”, confesó el periodista que lleva 26 años en el canal deportivo.

Y agregó: “No daba para hacer otra cosa que un especial de Diego dentro del programa. Messi y Cristiano Ronaldo no destacaron tanto y además el dolor está muy fresco. Yo todavía no caigo de su muerte. Era casi una obligación tener la mirada puesta en él y tratar de mostrar cosas no tan vistas y ser originales. Haremos distintas presentaciones de las secciones con una recorrida maradoniana, sobre todo en las casas donde vivió”.

Ante la consulta sobre el furor que se genera por este compilado y que incluso los propios fanáticos lo bautizaron como "el programa de Lavecchia", Fernando remarcó: “Fue muy raro lo del nombre. Yo no se lo puse. No sé a quién se le ocurrió, se hizo tendencia en Twitter y quedó. A pesar de que me da un poco de pudor, ya me acostumbré y está bueno que la gente se haya adueñado de este segmento que hacemos desde 1998”.

Además del especial del año, el canal al día siguiente repetía todas las ediciones anteriores, en una maratón para disfrutar del feriado. En esta ocasión, Fernando confirmó que no será así. “Este año no va a estar la maratón, porque desde el canal han propuesto las diez horas de Diego (10x10). Y me parece una decisión lógica. Seguramente van a haber varios que pedirán la maratón, porque la gente disfruta más de lo retro que de la nueva temporada”.

Lavecchia también hizo hincapié al detrás de cámara y toda la preparación y edición que se necesita: “Lleva mucho tiempo. Lo iniciamos desde principios del año. El grueso se hace todas las semanas y todos los meses, mientras que lo fino se produce en noviembre para saber más o menos por dónde vamos a ir. La estructura del guión y el clip de apertura lo armamos a inicios de diciembre y el resto hay mucho de improvisación en mis relatos”.

Finalmente, el oriundo de Avellaneda, comentó cómo cambió su carrera al ser el conductor de este ciclo: “La gente también reconoce mucho a Planeta Gol, que es un desprendimiento de estos especiales de fin de año. Sin dudas, hacer este programa me ha generado un gran reconocimiento en la calle. Son muy agradecidos por lo que hacemos. Empecé a entender que a veces las fiestas no son tales, y el producto que hacemos sirve para distraerse un rato. Me lo hacen saber todo el tiempo a través de mensajes, que me dan ánimos y fuerzas para seguir haciéndolo. Sin querer, llevamos un poco de alegría a las casas de los argentinos”.

Este jueves 24 de diciembre desde la 19 hs, se podrá disfrutar la edición 2020 de "El programa de Lavecchia", mientras que a partir de las 23 hs, se llevará a cabo "10x10", diez horas de los mejores momentos de Diego Armando Maradona, con compilados de goles, anécdotas y entrevistas realizadas al mejor futbolista de todos los tiempos.