"Con el tiempo van a valorar lo que hice" (Higuaín dixit)

El delantero Gonzalo Higuaín aseguró hoy que "con el tiempo" se valorará su trabajo en el seleccionado argentino y que algunos periodistas quisieron herirlo con críticas extrafutbolísticas.

"Me respetan más afuera que en la Argentina, pero con el tiempo van a valorar lo que hice. Cuando la gente se muere, es mucho más que cuando estaba viva. Esto es igual. Cuando pase el tiempo y vean dónde jugué, lo que hice en la selección, me van a valorar", indicó Higuaín en Fox Sports.

Higuaín, de 32 años, convirtió 32 goles entre 2009 y 2019 para el seleccionado argentino con cinco en los mundiales (cuatro en Sudáfrica 2010 y uno en Brasil 2014). Nacido en Brest, Francia, pudo haber sido jugador del seleccionado galo, pero rechazó el ofrecimiento para defender la casaca albiceleste.

"No pido que no me critiquen, pero algunos buscan herir. Futbolísticamente no pueden insultar y te quieren herir por otro lado, que estoy gordo, que estoy pelado. Pero ya no sufro más por eso. Yo no falto el respeto a nadie", apuntó el delantero de Juventus de Italia.

"No extraño la selección. Disfruté mucho, pero no la extraño porque tomé una decisión con el corazón", indicó Higuaín.

El Pipita afirmó que jugar con el astro Lionel Messi es "fácil" y remarcó que juntos fueron una dupla goleadora con mayor eficacia en las Eliminatorias Sudamericanas 2014.

"Si entendés lo que quiere en la cancha, te deja tres mano a mano por partido. Me gustó mucho jugar con Messi", señaló el exRiver y Real Madrid de España.

Higuaín dijo que en el seleccionado hay "tres veces más presión" que en cualquier club del mundo y consideró que Lautaro Martínez tiene "grandes chances" de ser su sucesor en el equipo nacional.