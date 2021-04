¡Al fin, paraguayo! Colmán y una noche descollante

Potencia, habilidad y gol. Cristian Colmán tuvo una noche estupenda, que hace ilusionar a más de un hincha de Godoy Cruz con volver a tener un delantero de temer. El paraguayo, luego de la sufrida victoria ante Racing por 4 a 2, habló de lo que significó para él anotar sus primeros tantos en el fútbol argentino.

"Estoy muy contento, porque sabíamos que enfrentábamos a un equipo grande como Racing, que era muy difícil jugar en su cancha y había que apostar al contragolpe", respondió en el inicio de la entrevista, una vez finalizado el encuentro, a lo que agregó que "fue un partido muy intenso, ellos salieron a buscar la victoria desde el primer minuto, pero nosotros estuvimos muy bien parados, haciendo lo que entrenamos durante toda la semana".

Sobre sus goles, advirtió que "fueron muy importantes" en el punto de vista personal porque ahora "se me abrió el arco y ojalá pueda seguir así. No es fácil la liga argentina, es muy competitiva y ahora que se me dio el gol, lo tengo que disfrutar".

Ante la consulta por la categórica derrota sufrida ante River (1-6) y luego dos grandes actuaciones de visitante sobre Talleres y Racing, Colmán confesó: "Fue un golpe muy duro perder con River, quisimos jugar de igual a igual pero no nos preparamos ni física ni psicológicamente para ese partido. Después en la semana charlamos entre todos y cambiamos la manera de afrontar los partidos".

Ahora, el Tomba está con la chance latente de poder clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional: "Ahora nuestro objetivo es buscar la clasificación, estamos encaminados y ojalá que podamos seguir sumando en cada partido", sentenció.

Godoy Cruz y su manía de anotarle cuatro o más goles a un grande

A excepción de River, al resto de los cuatro grandes, alguna vez le hizo esa cantidad de tantos. Hubo dos 4 a 1 ante Boca (2008 y 2011), también un 4 a 1 ante Independiente (2010), 5 a 0 a San Lorenzo en 2018 y el 4 a 2 de anoche a Racing. Luego del triunfazo de anoche, los dirigidos por Méndez volverán a los entrenamientos mañana, pensando en Arsenal y en la vuelta al Gambarte.