"A Domínguez ni los reyes magos le regalaron una pelota"

José Luis Chilavert siempre dice lo que piensa. Y sobre todo ahora que fue acusado por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, de “calumnias e injurias” mediante la presentación de una querella contra su persona.

El ex arquero campeón del mundo con Vélez en 1994 suele jugar sus propios partidos a través de las declaraciones públicas. Utiliza mucho sus redes sociales para expresar sus sentimientos. Pero esta vez, en dialogó con CNN Radio Mendoza, se refirió a su situación judicial, a los supuestos manejos “turbios” por parte de la Conmebol, a la final de la Copa Libertadores entre Boca y River del 2018 en Madrid y especialmente, atacó al mandamás de la casa madre del futbol sudamericano.

“Alejandro Domínguez no sabe de fútbol, ni los reyes magos le regalaron una pelota. Es un paracaidista que lo puso Napout, hoy preso en Estados Unidos”, remarcó Chilavert, sin guardarse nada.

- Recibió una querella por parte del presidente de la Conmebol. ¿Cómo lleva adelante la situación?

- Es lo que estaba buscando hace tiempo. Se abrieron las compuertas para que se pueda conocer todo el mal manejo que tiene la Conmebol desde la salida de Juan Ángel Napout hasta la llegada de Figueredo, Wilmar Valdez y Alejandro Domínguez. Sin lugar a duda, que hay mucha tela para cortar. Tengo muchas pruebas contundentes que en su momento voy a presentar ante la justicia paraguaya, americana o argentina, la que me convoque. Estoy dispuesto a todo para que se sepa la verdad y todo el perjuicio que le genera la Conmebol a los clubes sudamericanos.

- ¿Pruebas de qué tiene, José?

- Del balance de Napout, en su momento, como presidente de Conmebol. Desapareció por completo y nadie investiga donde fue a parar el dinero que ingresó a la confederación. Tengo todas las pruebas del balance y las presentaré cuando sea necesario ante la justicia. Estoy muy tranquilo. Por culpa de la pandemia estaba descansando. Pero ahora, el león que tengo adentro me lo hicieron sacar. Voy a ir hasta el final de todo para buscar transparencia.

- Habrá una audiencia el 16 de junio. ¿Querrá tener una conciliación con Domínguez?

- No, yo voy hasta el final, nada de conciliación. Los papeles cuentan y contra eso no se puede hablar. Mis abogados saben a la perfección lo que quiero. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias contra él para que sepan lo contaminada que está la Conmebol. A Domínguez lo desafío hasta el final para que muestre con lujos de detalles los papeles, los balances y las cuentas, todo el dinero que ingresó en la Conmebol y donde fue a parar.

Tendrá que demostrar en la justica que hizo con el dinero. Agradezco que Domínguez me haya denunciado. Mis abogados tienen todo. Es bueno que se sepa la verdad, hay que buscar la transparencia. Ya varios presidentes sudamericanos no están de acuerdo con él. Hay muchas cosas que el hincha común de fútbol no sabe, por eso es que mi denuncia será firme e iré hasta el final.

- La Conmebol quiere volver a jugar la Copa Libertadores y Sudamericana en septiembre ¿Cree que se podrá volver a jugar?

- Alejandro Domínguez no sabe de fútbol, ni los reyes magos le regalaron una pelota. Es un paracaidista que lo puso Napout, hoy preso en Estados Unidos. El hecho de no poder tomar la pelota, besar la camiseta, ni escupir al piso son medidas de incompetentes. El presidente no puede manejar una organización que lidera el fútbol, tan poderosa como la FIFA, pero en Sudamérica. Alejandro le ha hecho mucho daño al fútbol…

- ¿Qué daños?

- Desde llevar la final de la Libertadores a España, pasando por los malos manejos turbios que tiene ya sea en las contrataciones de sponsors hasta los contratos millonarios que cobra cada dirigente. De todo tengo pruebas y las voy a presentar en la justicia. Infantino comprendió un poco tarde que Alejandro Domínguez lo utilizó en varias ocasiones. Como en el famoso partido de River – Boca (final de vuelta de la Copa Libertadores 2018, partido suspendido por agresiones al micro de Boca Juniors), donde estuvieron involucrados los médicos de la Conmebol, liderados por Osvaldo Pangrazio, quién no tenía la certificación médica para ingresar al vestuario y firmaron que los jugadores de Boca estaban en condiciones de jugar.

Y ahí Domínguez con Infantino apretaron a los jugadores de Boca Juniors para que jugaran esa final y no sé qué pasó entre Rodolfo D´Onofrio (presidente millonario) y Daniel Angelici (ex mandamás Xeneize) que llevaron la final a España. El principal perjudicado fue el fútbol sudamericano. Y ahí Infantino se dio cuenta del mal manejo de Domínguez, esa es la verdad.

- Le sacaron la localía a River para esa final. ¿Como se habrá sentido D´Onofrio?

- Hasta ahora no se sabe cuánto se recaudó en España y cuanto dinero recibieron ambos clubes. No se cual fue el arreglo interno que tuvieron. Y porque cambiaron de sede rápidamente. Es lo triste. Pero a veces en Sudamérica se vive un populismo tan cruel que todos los que tienen poder pareciera que pueden manejar a las masas. Mi mensaje es muy claro. A Dominguez lo desafío a ir hasta el final en poder mostrar con lujos de detalles todo el dinero que ingresó a la Conmebol y donde ha ido a parar. Deberá mostrar las pruebas ante la justicia. Hay muchas causas pendientes para limpiar el mundo del fútbol. Un solo ejemplo. La empresa Media Pro es una empresa vinculada al FIFA GATE, en la cual reconocieron los directivos que pagaron sobornos a muchos dirigentes del futbol y pagaron una multa multimillonaria.

Media Pro es socio de la Conmebol porque maneja el Var dentro de la entidad sudamericana. Además, tiene los partidos de la selección de Paraguay para el extranjero. Tiene vínculos con Torneos y con la AFA. Entonces, como una empresa que está involucrada al FIFA GATE maneja el fútbol hoy en día. Es ser cómplice del caso FIFA GATE. Hay muchas cosas que el hincha común no sabe. Y la prensa misma no sabe porque muchos tienen intereses en común. Lo que está haciendo Domínguez hacia mi persona es un amedrentamiento para que yo le tenga miedo. Se eligió el rival equivocado. A veces la vida te pone estas cosas y voy a luchar hasta el final.