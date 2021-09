La marioneta rebelde y su ama

No nos sorprendamos de la realidad que afronta el país hoy por hoy cuando, parafraseando a Gabriel García Márquez, se está evidenciando una 'crónica de una muerte anunciada'; puesto que desde el día en que Cristina dispuso atarle a Alberto Fernández un manojo de hilos que penden de una manija, por ella manipulada, sabíamos de ante mano que seriamos sometidos de por si a un régimen anómalo, ya que seriamos un gobierno “semipresidencialista” y no “presidencialista”, como dispone el libro que los personajes aquí nombrados poseen en el fondo del cajón, lleno de tierra, llamado Constitución Nacional.

Pero lo antedicho no lo es todo, su mentora mediante un tirón de hilos le consultó a la marioneta si esta quería poseer vida propia al estilo 'Pinocho', a lo que el títere respondió enérgicamente con un 'sí' rotundo.

Pero ojo, ello no sería gratis, debía obviamente hacer algo por su mentora, y en este caso fue prometerle la impunidad en todas y cada una de las causas judiciales que esta afronta al día de hoy, tratando a como dé lugar lograr tal cometido; utilizando para ello todo lo que este a su alcance, dejando en un segundo plano las necesidades básicas que demanda la población como ser: salud, educación, trabajo y seguridad.

No creo que sea necesario seguir adelante con este relato con tinte de fábula comentando las hazañas de la marioneta, que ya han sido objeto de críticas tanto por el arco opositor como oficialista.

Pero sí creo necesario expresar mi opinión subjetiva, respecto a lo que hoy en día acontece en la cúpula gobernante, lo cual no me hizo saltar del sillón, sino que solo hizo recrudecer la angustia que siento y que seguramente sienten los ciudadanos 'a pie', que seguimos trabajando día y noche para poder obtener dinero, que no es destinado precisamente a la compra de un bien de lujo, sino a cubrir las necesidades básicas.

Necesidades que cada vez se tornan más imposibles de satisfacer puesto que el peso argentino, como es de público y notorio conocimiento, está a punto de tener un valor 'nulo' debido a los actos desplegados por la marioneta y su amo, los que hoy se pelean como perros y gatos, tratando de dilucidar quien tuvo la culpa del papelón acaecido en las urnas el día domingo.

Mientras tanto, el país se prende fuego sin que exista agua y/o arena que pueda apaciguar el incendio que se va a generar si no se ponen la botas y gobiernan el tiempo que les queda, dejando un poco los 'egos' personales de lado y dándole valor a la palabra 'patriota'; que, por cierto, es utilizada en un sinfín de discursos de manual sin conocer ni poner en práctica su significado, que radica en amar la patria y consiguientemente trabajar y arriesgarse por ella. Si así fuera, no realizarían actos que vulneren constantemente al pueblo argentino como los que llevan cabo de manera habitual.

Y volviendo al párrafo génesis de estas líneas, creo que es hora de decirle a la 'marioneta' que corte sus hilos y se emancipe de su ama, porque en caso de seguir siendo propiedad de aquella seguirá trastabillando y será reconocido en los libros de historia, pero no por flamante Presidente, si no por chocar y exterminar al Estado argentino.

Pablo Giordano, abogado

DNI 37811860