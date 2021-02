Es gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Director Ejecutivo de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Además de comunicador. Sus opiniones tienen peso y valor. Claudio Zuchovicky dialogó con El Ciudadano proyecto el 2021 para la Argentina y hasta dejó unos consejos de que hacer con tus ahorros.

Mira la entrevista completa acá:

¿El 2021 es un año para...?

Para un pequeño rebote económico del 4 o 5% porque vas a comparar con meses muy malos de la pandemia. Creo que va a aumentar la desigualdad. Aquel que tenga un empleo formal, o que pertenezca a determinados sectores, es probable que vea una mejora en sus ingresos. Mientras los que están en la economía informal la van a pasar mal. Por lo tanto, rebote económico sin crecimiento. Sin desarrollo, por que no hay inversión, ni aumento de infraestructura y con una sensación térmica muy desigual.

¿Puede impactar en ese crecimiento una segunda ola de Covid?

Es un buen punto. Le voy a dar la razón al mercado. Creo en los mercados. Veo que ellos mundialmente están preparados para vivir con pandemia. No se va a ir, pero se va a seguir trabajando. El mundo especula que la actividad económica no se va a frenar como en 2020. En Argentina no sabemos bien, por que el proceso de vacunación es mas lento, además se hace mucha política al respecto.

¿Cómo puede afectar si se aprueba el proyecto de impuesto a las ganancias y aumento de jubilaciones del 8% en la caja del Estado?

Es un año electoral y lo creo que van a hacer es lo siguiente. La rebaja de ganancias le da un poquito más de poder de consumo a mucha gente eso esta bien. Esa plata va a ir a consumo, o sea que van a incentivar la demanda al igual que con el aumento de las jubilaciones. Esa plata va a salir del impuesto a la riqueza o el aumento de alguna retención.

Por lo cual afectan a los factores de inversión, que van a invertir menos, porque vas a tener que vender capital para poder pagar un impuesto. En principio podes tener una sensación de rebote económico por que aumenta la demanda pero al mismo tiempo vas a convivir con desabastecimiento por que no vas a tener mucha mercadería. Vas a tener que importar y no vas a poder por que no hay dólares para comprar y ahí es donde juega la macro (economía) que va condicionar la micro.

¿Qué empresas como Falabella abandonen sus operaciones en el país que significa?

Es un cambio de manos. Calidad del inversor. Esta empresa se va ir y seguramente va a comprar alguien local sus instalaciones, será distinta el precio al que te van a vender o la calidad. Wallmart se fue y es probable que alguien lo compre sus operaciones acá. En algunas energéticas se va a dar también. El que termina comprando sabe trabajar en economías reguladas, en cambio las que se van cotizan en bolsa por lo cual están acostumbrados a trabajar con otro margen de transparencia. Esa calidad de inversor afecta las inversiones

Zuchovicky también habló de paritarias, exportaciones, impuestos, minería, costos, ahorros, dólar blue y mucho más. Mira el video completo y escucha sus recomendaciones.