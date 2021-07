Variante Delta: “Con dos dosis estamos protegidos, con una no”

A más de un año del inicio de propagación del coronavirus desde China al mundo, la mayoría de los países se encuentra en pleno desarrollo de las campañas de vacunación para proteger a sus poblaciones de la enfermedad. Pero conforme el virus circula infectando a más personas, sus mutaciones se traducen en nuevas variantes que ponen en jaque las estrategias sanitarias implementadas.

A esta altura, la cepa Delta, descubierta en India en octubre de 2020, es la que amenaza con convertirse en dominante por su alto potencial de transmisibilidad. En este escenario, Guillermo Docena, inmunólogo e investigador del Conicet, participó del programa El Interactivo para responder las principales dudas acerca del estado actual de la pandemia en Argentina y el mundo desde una perspectiva científica.

Consultado acerca de la posibilidad de combinar vacunas en vista del faltante de segundas dosis en Argentina, el profesional aseguró que las autoridades sanitarias nacionales están preparando el inicio de los estudios que provean la evidencia necesaria para tomar este tipo de decisiones: “Es algo que se preveía ante la posibilidad, que no sabemos todavía, de que haya que dar refuerzos al año de la vacunación. Hay trabajos que han demostrado que funcionan”, explicó, a la vez que puntualizó en que, en este caso, no haría falta autorización de ANMAT por tratarse de vacunas que ya han sido aprobadas. La decisión depende, entonces, del Ministerio de Salud de la Nación.

Entrevistado por los periodistas Luis Vidal y Gabriel Landart, Docena se refirió a la respuesta inmune que generan las distintas etapas de vacunación contra COVID-19. A propósito de la incertidumbre ante la efectividad de los antídotos contra la infección provocada por la variante Delta, aseguró que, en base a la evidencia obtenida en países con circulación comunitaria “con dos dosis estamos protegidos, con una no”. Asimismo, resaltó la importancia de continuar con los cuidados para evitar el contagio: “vacunados y no vacunados se tienen que cuidar y evitar riesgo de contagio con la Delta y cualquiera”.

“Lo que se ha visto con todas las variantes es que, para reducir una enfermedad sintomática, la efectividad de las vacunas disminuye. Con la Delta se ha visto que cuando la primera dosis disminuye un 50% la posibilidad de una covid sintomática de la variante original, con la nueva cepa esa variante disminuye al 30%. Después como con las otras variantes, depende de cada una si es leve, severa o mortal”.

La situación sanitaria en Argentina

Al respecto de las aglomeraciones que tuvieron lugar en el Obelisco y otros puntos del país con motivo de los festejos por el título de la selección de fútbol de Argentina en la Copa América, el inmunólogo aseguró que “es de un riesgo muy alto, sobre todo por ver mucha gente sin barbijo ni distancia social”.

No obstante, negó que una situación tal pueda ocasionar el "nacimiento" de una nueva variante ya que, según precisó, la condición para que el virus mute hacia una nueva cepa es llegar a cifras de contagio como las de Brasil o India, que en mayo registraba aproximadamente 300.000 nuevos infectados por día. “Si no tenemos situaciones así no creo que sea posible, si se sigue con la vacunación estamos cada vez más lejos de algo así”, señaló.

Preocupa la cantidad de personas "antivacunas"

Consultado acerca de las recientes cifras difundidas sobre parte de la población estadounidense con posturas que rechazan las vacunas, Docena advirtió que es una irresponsabilidad: “El problema es que Estados Unidos tiene un 40% de antivacunas, son 100 millones de personas. Han llegado al máximo de vacunación por eso liberan las vacunas para colocarlas en el mundo”.

En este sentido, aseguró que la globalización y el transporte de individuos infectados agravan la situación: “Yo creo que los países tendrán que adoptar medidas muy estrictas para quienes ingresen para evitar la transmisión comunitaria de las variantes. Al ser voluntaria uno no puede hacer nada”, opinó.

“Estamos viendo que las vacunas son seguras, eficaces y capaces de revertir la pandemia. Qué más argumento puede darle a un antivacuna para que siga pensando lo que esgrimen sin argumento. Ahí hay otros intereses, está el antivacuna que desconoce y que no tiene información es otra cosa. Pero el antivacuna que no recibe la vacuna por otros motivos me preocupa”.