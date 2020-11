"La verdad que tenia ganas hace mucho tiempo de entrar en la vida de esta figura tan interesante. Mis viejos eran muy "Gardelianos", mi abuelo lo conoció. También cuando transitaba momentos de la historia argentina siempre me lo encontraba" Comenzó diciendo Felipe Pigna, en la charla con El Ciudadano sobre su último libro "Gardel" una exquisita biografía que acaba de publicar y, que hoy presentará en el marco del ciclo Escritores Planeta en el canal de You Tu Be de Canal 7 Mendoza.

Mira la entrevista completa acá:

El texto cuenta con una investigación muy exhaustiva por parte del autor que señala: "fueron dos años y medio de trabajo, para llegar a este libro". Además sostiene que: "La primera intención es traerlo de vuelta, el famoso "Volver" de Carlitos, me parece que es un personaje que nos merecemos tener con nosotros. Es una presencia muy querible, interesante, una música maravillosa, una vida intensa, es un homenaje. Es un volvamos a Gardel que seguramente no nos vamos a equivocar" asegura Pigña con un mueca de afecto que se traduce cada vez que menciona al protagonista de la biografía al que se refiere siempre con la cercanía de Carlitos.

"Él más que un cantante es un interprete, porque entiende e interpreta lo que quisieron decir los letristas, los músicos y realmente cuando lo escuchas el tipo siente lo que esta cantando. Tiene una calidad musical extraordinaria" sostiene con admiración. Pigna también bucea en las profundidades de la vida del "Mago" la que define como una "vida de película" es "como un chico grande todo el tiempo, alguien que va descubriendo el mundo. Tenia una gran capacidad de asombro que creo que es una de las claves de la felicidad. Nunca perder la capacidad de asombro. Esta gente que nada lo asombra, son como vidas grises. Esos que ya conocen de todo, que dan catedra de todos los temas son muy aburridas. Este no era el caso. Creo que Gardel fue feliz"

En esta magnifica obra vas a encontrar, entre otras cosas, detalles de la generosidad y profesionalismo como características de su personalidad. El amor y el sacrificio de su madre, el pasado delictivo de su padre, del que casi nada le contaron, sus amores y la tragedia que termino con su vida, dando paso a la inmortalidad en Colombia, relatados por el expertis del Gardel y Lepera de la historia argentina y sus protagonistas.