Cursaba primer año del secundario, el ritual, incluía siesta después del colegio y a las 5 de la tarde, cuando mi viejo volvía al trabajo, mi vieja a los quehaceres habituales y mis hermanos en la facultad. El televisor Grundig 21 pulgadas y 8 canales asistidos por un conversor sintonizaban la novedosa señal TyC Sports, a esa hora empezaba Fuero de Juego el programa que conducía Matías Martín y del cual era parte a 1100 kilómetros sin que nadie lo supiera.

Luego con la llegada de los ciber, las siestas se vieron interrumpidas y me cruzaba a escuchar la Metro, mientras hacía gráficos o escribía textos en Word soñaba con ocupar un lugar en esa mesa de radio. Ahí supe que quería hacer eso. Había terminado de definir mi vocación.

Entre Fugitivos, el Vértigo de la vida y de la carrera, después de algunos años de hacer radio, la profesión viro del deporte al interés general y en eso aparecieron las entrevistas. Hoy todavía me hago huecos para escuchar Todo Pasa su nuevo programa en radio Urbana. Hoy tuve el privilegio de repasar su Línea de Tiempo y conversar con él. Es jodido entrevistar referentes, casi siempre te decepcionas. Esperas tanto de ellos, crees que los conoces. Lo cierto es que esta fue la excepción a la regla. Matías Martín charlo de todo en El Ciudadano Entrevista.

Mira la nota completa acá:

Periodismo y medios, trayectoria, familia, política, grieta algunos de los temas que abordamos en este charla que comenzó como entrevista y termino siendo un diálogo entre dos que comparten pasiones.

"Los medios están en un momento raro, de cambio" comenzó diciendo Martín y agregó "la TV esta desconcertada, trata de imitar a las redes, sin éxito". Su diagnostico sobre los medios tradicionales concluyo con la radio, "tiene una capacidad de adaptación muy superior a la TV, Cuando parecía que la tecnología iba a marcar su fin, la supo aprovechar a su favor.

Hoy Matías asegura "disfrutar y mucho" de su nuevo programa de radio "Todo Pasa" en Urbana que, también, se puede ver por TV y Youtube. "Feliz del equipo que le toca liderar".

El prestigioso conductor, ganador de tres premios Martin Fierro, entre tantos otros, señala que "la familia es un pilar fundamental" sobre todo en los momentos que se "pincha" momentos donde valora mucho el apoyo de su esposa Natalia Graciano a la que considera "fundamental" para equilibrar el barco. Se reconoce como muy "autoexigente y sensible" y se nota. Pese el éxito aborda la entrevista con absoluta naturalidad, es sencillo y modesto. Se podría decir un pibe de barrio al que le fue bárbaro pero nunca se comió el personaje.

¿De que lado estas, chabón? fue una de las frases que inmortalizo cuando conducía Fugitivos por la pantalla de Telefe. Obvio era referencia obligada para llevarlo al terreno de la política. Intento gambetear como buen fútbolero pero puso el pecho y opinó "lamentablemente la grieta es cada vez más grande, no me siento de ningún lado. Creo que esta claro a quien no voto. Hay tanta mugre en el poder, que me tapo la nariz cuando voto". "Creo que esta agotado, ojala aparezca una nueva alternativa que construya algo un poco más real y cercano a la gente" sentenció.