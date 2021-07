Timerman: "La clave para ser competitivos electoralmente es la unidad"

A horas del cierre de listas, para las primarias que definirán a los candidatos a legislador nacional de cada espacio político el próximo 12 de septiembre, el reconocido analista político Raúl Timerman habló con El Ciudadano. La curiosa forma de lanzamiento de campaña de Juntos (el nuevo nombre del frente Juntos por el Cambio), el mail de Cecilia Nicolini a la Federación rusa que se filtró 48 hs antes del cierre de las listas, la importancia de la oratoria de los candidatos y el "Ambacentrismo" algunos de los temas en esta entrevista.

Mira la entrevista completa acá:

Acerca del lanzamiento de la campaña de Juntos (con un mechón de pelo colorado, por el color de cabello y apodo de Diego Santilli) Timerman reflexionó: "Me imagino que cuando Cristina Kirchner vio esto pensó no se hagan los rulos. Logró lo que pretendía que todos los medios hablaran de esto. Por otro lado estamos en una situación de crisis, el país esta realmente en una especia de emergencia, tratando de vacunar a la mayor cantidad de gente posible y buscando caminos para palear la difícil situación económica. Entonces el tono de esta campaña tiene una carga de superficialidad y frivolidad que no condice con la situación dramática que vive el país. No se puede hacer cualquier campaña en cualquier momento. Esto es muy parecido a tirar globos amarillos. Esta campaña es para los que aman el marketing no la política".

"Hay que diferenciar lo que son las legislativas que las ejecutivas. En las primeras hay un poco más de dispersión, la gente va más por lo que le gusta. Es posible, en términos teóricos, que se ablande la grieta aunque no se visualiza esto en esta elección en particular. Lo que se elige acá son manos en el congreso y, manos son cuotas de poder. No está mal que nadie tenga la mayoría absoluta porque obliga a negociar. La política se trata de eso. En general cuando hay negociación a los ciudadanos le va mejor que cuando alguien impone sus ideas y no hay negociación" dijo el Director de GOP (Grupo de Opinión Pública).

Encuestas

"Si uno mira el desarrollo de las encuestas en el último tiempo, en esta situación particular, un tema que preocupaba mucho a la gente es la vacunación y no falta mucho tiempo para que sea necesario salir a buscar a aquellos que no se quieren vacunar" señaló.

Luego destacó que "la principal preocupación es la económica" entre las dudas del electorado aparece en las encuestas, si voy a seguir teniendo trabajo, si la empresa donde trabajo va a seguir existiendo, si el dinero me va a alcanzar hasta fin de mes. Mientras que el punto máximo de preocupación (96% de los encuestados) es la inflación alimentaria. El otro eje es que el electorado va a evaluar la conducta del gobierno, los oficialismos y estará en juego la credibilidad de los que han gestionado. También se va a juzgar el rol de la oposición en la pandemia.

"Otro de los problemas que tememos es el ambacentrismo, alguna vez alguien lo va a tener que plantear. Todo se evalúa, se mide, se mira, se define desde el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) después el resto del país no tenía identidad, no se construye una nación así" sentenció.

Consultado por el mail que trascendió en los medios de comunicación, que envió la asesora presidencial Cecilia Nicolini a la Federación Rusa respondió: "Es una clara operación política. Aparte el tono de ese mail es el que usaría cuando estoy desesperado para que me entreguen las vacunas. No le veo nada de excepcional a ese mail. Otras empresas fabricantes de vacunas deben haber recibido líneas parecidas a esas. Ahora alguien le dio al periodismo ese mail".

Ante la repregunta de sí ese mail se filtró desde la oposición o desde el mismo Frente de Todos contestó: "No lo sé, puede ser uno o el otro. Si fuera de la oposición es parte de las reglas del juego que a mi no me gustan, pero existen. Si fue de alguien del oficialismo es de una irresponsabilidad absoluta. El oficialismo tiene claro que si a este gobierno le va mal, le va mal a todo el frente y después no sé si pueden volver". "La clave para ser competitivos electoralmente es la unidad" reflexionó.

También hubo tiempo para reflexionar sobre la importancia de la oratoria del candidato, dado que los principales debates se darán en los medios de comunicación y la solides a la hora de responder o defender gestión es clave.