Margarita Stolbizer: "Necesitamos una reforma, pero no esta"

Es abogada, fue candidata a presidente en 2015 y su eslogan de campaña es aún recordado: "Yo, ya gane". Margarita Stolbizer habló con El Ciudadano sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el ejecutivo al Congreso Nacional.

Mira la entrevista completa acá:

Consultada acerca del momento y las circunstancias en que fue puesto el tema en agenda, Stolbizer sostuvo que: "No discutiría tanto el tiempo, sino el tipo de reforma y el modo". "Lo malo es que se pretenda atropellar con esto y sancionar una ley en 15 o 20 días; ahora que se empiece a discutir este tema, me parece bien".

"Hace falta una reforma, por supuesto. ¿Es de esta forma y ahora?, no", enfatizó la presidenta del partido GEN y continuó diciendo, "hay que tener un buen diagnóstico de cuáles son los problemas que tiene la administración de justicia para saber adonde apuntar una reforma, para eso hay que lograr consensos que no es esta comisión elegida por el presidente (Alberto Fernández) porque ninguno de sus miembros es representativo de los diferentes sectores, fiscales, jueves, colegio de abogados, etc.".

La exdiputada nacional conoce bastante del tema, ya que es abogada y sostiene que "Si algo hay que mejorar de la administración de justicia es tener un servicio que le resuelva los problemas a las personas. En cambio, cuando el presidente elige reformar la justicia penal federal, no es una justicia que le importe a la mayoría de las personas que no tramita sus causas en esos tribunales" y sentenció "eso es lo que deja la duda de que se busca con esta reforma".

Sobre Beraldi

"Es grave y complicada la incorporación del abogado de Cristina Fernández (José Beraldi) dentro del consejo consultivo, porque el trabajo de ese hombre, (que tiene muchos méritos y reconocimiento como abogado) en los tribunales es lograr la impunidad de la señora. Es bastante contradictorio que forme parte de esa comisión".