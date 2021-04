Sietecase: "La verdad, dejó de ser importante"

La década del 60´ lo vio nacer en Rosario, desde 1998 llevó su corazón canalla (hincha de Rosario Central) a Buenos Aires donde terminó de convertirse, en una voz autorizada y referente periodístico de nivel nacional. Es periodista y escritor, cultor de "cabeza fría y corazón caliente". Aunque nunca dejo de trabajar, la pandemia, le permitió publicar "Periodismo, instrucciones de uso". Sobre su último libro (disparador de la charla), medios de comunicación, audiencias, política y mucho más, El Ciudadano habló con Reynaldo Sietecase. Pasen, vean, escuchen, analicen y disfruten...

Mira la entrevista acá:

¿Cree que el periodismo debe adjetivar menos e informar más?

Hay una especie de abuso de la calificación, de la opinión. Creo que es un fenómeno de estos tiempos. En referencia al libro. esta pandemia que nos metió a todos un poco más para adentro, a pesar de que yo, como otros periodistas, no dejamos de laburar ni en la radio, ni en la tele, ni en las redes. Me permitió tener un poco más de espacio como para poder armar un libro sobre periodismo. Hace años que me preocupa el tema, como estamos trabajando, los fenómenos de cambio tan fuerte que se están dando en nuestra profesión que son múltiples. La posibilidad de convocar a 10 periodistas que respeto, con alguno tengo disensos importantes y plantear una suerte de debate del "deber ser". Sigo pensando que un buen periodismo remite directamente a una sociedad más democrática y más justa.

¿En estos tiempos de pandemia hemos visto de todo, hasta periodistas que les discuten a infectólogos o que hablan como tales?

Si, Es interesante aportar también ¿Qué pasa con las audiencias? De alguna manera las audiencias son cómplices de la mala praxis. Acompañan algunos productos. Esta claro que hay colegas y medios que trabajan mal, que operan, que ponen su línea editorial al servicio de intereses de la política, manipulan hechos y sin embargo, tienen audiencia. El público también ha mutado. Mucha gente lo único que quiere es confirmar su propio prejuicio. Se mueven casi como una hinchada de fútbol.

¿Esta bien pedirle al público el laburo que el periodismo no hace, como buscar fuentes y chequear la información?

Estoy de acuerdo, pero si esa mala praxis tuviera "condena" que es ni más ni menos que dejar de consumirlo seria otra cosa. Eso es lo que cambio. Hay sectores, no digo que sean masivos, que prefieren consumir ese nivel de información. No lo aceptarían en un restaurante o al comprarse una camisa, pero si en el mensaje. No me olvido del emisor, el periodismo tiene un compromiso ético mayor que otra profesión. Es el compromiso con la verdad de los hechos. Suelo decir cuando miro críticamente la argentina que "la verdad, dejó de ser importante" y es curioso porque era nuestro insumo central.

Hablamos de periodismo, de audiencias, sumemos a otros actores ¿Los funcionarios, parecen mas funcionales a algunas señales de TV que a la función pública?

Participan de ese juego un tanto extraño. Conceden entrevistas en los lugares donde no me van a incomodar, o donde saben que les garantizan cierto trato favorable, es parte de este fenómeno. Se suma la lógica de la grieta donde tenes funcionarios que hablan con algunos medios y otros no, cosa que no ocurría. Tengo la suerte de trabajar en una radio (conduce La inmensa minoría, en radio Con Vos) donde todo el mundo habla y creo que tiene que ver con el respeto que se trata al entrevistado. Uno entrevista a alguien para escucharlo, no para agredirlo, bajarle línea, o para explicarle lo que tiene que hacer.

También hubo tiempo para hablar de la coyuntura nacional, una suerte de batidora, en las últimas 48hs en nuestro país. Sietecase analizó las ultimas restricciones del Presidente, la oposición la pandemia y más.