Ricardo Alfonsín: "Mi partido rechazó la reforma judicial sin leer el proyecto"

En el programa El Interactivo que se emite por El Ciudadano TV, Gabriel Landart y Fernando García, dialogaron con Ricardo Alfonsín, referente de peso de la Unión Cívica Radical.

En la entrevista exclusiva, consultado sobre el intercambio entre el presidente Alberto Fernández y Mauricio Macri manifestó "el intercambio entre ellos deja de lado las necesidades de la Argentina, le hablan a su núcleo de votantes y entran en el manoseo político".

"Alberto Fernández tiene una vocación de diálogo, teniendo en cuenta lo que lo que ha pasado en los últimos meses el presidente es sincero, incluso antes de que sea candidato apuntó siempre en poner en marcha un proceso que termine con la grieta en la Argentina y que genere las condiciones políticas para el diálogo. Desde el diálogo intentar acuerdos que son absolutamente imprescindibles con respecto algunas cuestiones políticas".

Con respecto a como se presentó Cambiemos como oposición dijo, " lo primero que hizo quiso cambiemos después de las elecciones del año pasado fue convocar una manifestación a la Plaza de Mayo, y lo trasladó a todas las plaza del país para que sepan que los que habían ganado que no estábamos dispuestos a perder la República y la Democracia, esa actitud no es propia de alguien que cree en el diálogo".

Y continuó "¿esa era la actitud propia de quien sinceramente confía en el diálogo, se podía ser muy optimista con respecto a las responsabilidad con el que ejercería su rol de oposición en Argentina? tras una manifestación de su naturaleza, Macri le estaba diciendo a la gente que los que habían ganado las elecciones no eran no Republicanos ni Democraticos".

"Además, después al año, los de Cambiemos, firman un documento conjunto en el que responsabiliza al Gobierno del crimen de Santa Cruz y ni siquiera han pedido disculpas".

"Esa no es mi escuela ,no es la escuela del partido, Alfonsín escribió un libro que se llama Democracia y Consenso sería muy lindo que algunos radicales lo re leyeran o lo leyeran porque creo que no tienen ni idea" se despegó Ricardo con respecto a sus diferencias con los integrantes de Cambiemos.

Declaraciones de Cornejo

Consultado sobre su opinión en el rol de Alfredo Cornejo, presidente de la UCR respondió, "la última declaración que la escuche me parece buena, esa manera de llamar al diálogo era hora que lo hiciera, que crea en el diálogo y que trate de aislar a los que no creen en el diálogo,a los sicarios a los que creen que son los dueños de la verdad, a los que creen que los Gobiernos son solamente legítimos y hacen lo que ellos quieren".

"Lo único que espero es que no se quede solo con las declaraciones públicas, me parece que ya es hora de actuar en consenso. Me gustaría que mi partido se despegue de esa marcha convocada que es una imprudencia".

Marcha convocada por la oposición

Sobre la multitudinaria marcha de la semana pasada en la que miembros de la oposición se plegaron indicó, "me pareció una marcha imprudente porque como están ocurriendo las cosas en relación al coronavirus tenemos que ser muy cuidadoso y extremar las medidas. Una manifestación de esa naturaleza es la versión irresponsable, egoísta porque si no uno quiere enfermarse, que se enferme, pero que se responsabilice por las consecuencias que puede tener el hecho de enfermarse".

Y arremetió "porque si se contagia pone en riesgo la salud, la vida de los médicos que lo tienen que atender por haberse enfermado por imprudente. Además pone en riesgo la capacidad del sistema sanitario en un momento que estamos en el pico de la pandemia, si se satura el sistema no solamente el virus va a ser letal, si no que nos arriesgamos a otras infecciones".

Reforma judicial

Uno de los proyectos que a generado mayor controversia en los últimos días, es el de la reforma judicial, al respecto Alfonsín dijo "yo no entiendo la reacción de mi partido, porque no dijo que el proyecto era malo, sin conocerlo manifestó que no lo iban a tratar, incluso dijo que no era prioritario. Si nueve de cada diez argentinos no cree en la justicia eso es gravísimo y algo así no es prioritario para algunos radicales".

Y continuó "yo no digo que aprueben este proyecto, quizás tendrán el propio, pero durante 4 años no presentaron nada. Eso que en la campaña una de las ideas más importantes era la reforma judicial. El PRO reunió a partidos que pensaban diferente, pero no presentaron un solo producto, ni siquiera para reforzar el consejo de la magistratura que tanto habíamos criticado".

Reviví la entrevista completa realizada por Gabriel Landart y Fernando García en El Interactivo en el siguiente video desde el minuto 33.