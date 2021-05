Reconocimiento de derechos al colectivo LGBTIQA+

Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual de Mendoza, fue consultada por el Día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, dijo a El Interactivo de El Ciudadano: “No ha pasado tanto tiempo desde que no soy una enferma para la OMS. Cuánta agua pasó bajo el puente, cuánto sufrimiento, muertes, luchas, segregación por parte del Estado para con nosotros.

“Siempre lo celebro, cada hecho y cada paso en diversidad sexual digo que es un antes y un después porque marca el camino de las personas. Uno está criado con una cierta cultura y valores, un cierto paradigma donde esto no está bien. Cuando los cambios culturales se acercan y los tenemos encima es el ruido de cambiar si uno es varón o mujer. Es una cosa que a la gente le hace tanto ruido y hablamos de sentir, ni más ni menos”, aclaró.

—¿Cómo lo ves esto en medio de la pandemia?

—Creo que la pandemia si tiene algo bueno o que rescato es el aprender a mirar un poco para adentro, sobre todo a conversar más con la familia. A darnos cuenta que teníamos un amigo, un vecino, un primo, una hija que sentían de una manera que nosotros no nos estábamos dando cuenta. Nos han llegado un montón de consultas por parte de los padres que se dieron cuenta que su padre era gay o su hija les y no lo logran comprender. Nos consultaban para ver qué hacían para encuadrarlo en el camino correcto, pero no hay camino correcto. El camino correcto es dejarla ser a la persona. Porque si me siento mujer lo voy a ser toda la vida, más allá del sexo biológico. La identidad de género se construye en la medida que el tiempo pasa. No es que uno nace y tiene que ser esto. Tampoco hablamos de una elección, no. Si hubiera tenido la posibilidad de elegir no elijo que me violenten, que me puteen. Es la construcción del día a día que uno hace en cuanto al sentir.

Fernanda Teté Urquiza se extendió: “Los chicos no son el problema, sino nosotros. Nosotros somos grandes y creemos que las cosas tienen que ser de una manera heteronormativa. Fuimos criados en otro paradigma, no está para nada mal, pero nos cuesta poder acostumbrarnos a esto nuevo que atravesamos. Nuevo me refiero a la nueva generación que nos enseña a la diversidad sexual forma parte de la comunidad donde es vista totalmente normal”.

—El colectivo trans muchas veces dice que es muy difícil conseguir laburo formal. Muchas veces son expulsados de las familias y como camino a veces queda la prostitución. Creo que eso se va modificando.

—A mí me tocó ejercer la prostitución durante muchos años de mi vida y no me arrepiento para nada, primero porque lo que te enseña la calle no te lo enseña nadie. Sin dudas, eran otros tiempos donde no había violencia, femicidios, transfemicidios, eran otros los códigos de la calle. Sin dudas que la pandemia ha marcado el camino para personas que no terminen ejerciendo la prostitución, sino que el Estado brinde las herramientas para este grupo que ha sido vulnerado durante muchos años. Hemos logrado más de diez municipios que tienen ley de inclusión laboral para el colectivo, no ha sido nada fácil convencer a los intendentes para que lo tengan. Ha sido por la idoneidad y no por el currículum vitae. A una persona trans no le podés decir que tenga el secundario completo, donde toda la vida se lo segregó y sacó del sistema. Está en desigualdad de condición, por eso a la persona cuando ingresa al Estado se le da un tiempo para terminar sus estudios pero se le da la herramienta. Las herramientas son capacitaciones, tener lugares donde las personas no se sientan discriminadas. También entramos en eso en la esencia de la persona, del docente, del directivo y del ministro que es cómo uno se crió”.

“Siempre tengo un dicho que no me arrepiento, podemos estar o no de acuerdo. Lo que no podemos visibilizar son los marcos normativos que todos debemos cumplir”.

Sobre la resolución 363 dijo: “Santa Fe, Córdoba y Corrientes han tomado nuestra resolución para poder replicarla igual”. “El mensaje para la sociedad es ser más tolerante, no señalemos porque nos puede caer en la frente.

—¿Se articulan bien con la creación del Ministerio de la Mujer?

—Sí, totalmente. A pesar de las diferencias políticas, con la gente de Nación trabajamos muy bien, valoro que se dejen las mezquindades políticas de lado en esto en particular, porque nos atraviesa”.