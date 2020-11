Las horas pasan. El shock no. La noticia se vuelve cada vez menos verosímil. Entre el deseo de que no haya pasado y la cantidad de imágenes que parecieran repetirse aunque uno recorra toda la grilla de la tv aún pasando por señales de otros países . ¿Qué podemos decir que no se haya dicho del hombre en cuestión? Encomendamos esa difícil tarea a Fernando Niembro, de los periodistas deportivos más destacados del continente. Si bien no fue amigo, como él mismo subraya, si fue testigo de la vida y obra del futbolista más grande de todos los tiempos. Podríamos decir que no hablamos de religión pero sí de D10S.

"Anoche me preguntaron ¿Qué fue Maradona para vos? y con la simpleza que me salió en ese momento dije, Maradona fue el jugador con la camiseta argentina que me hizo más feliz" Comenzó diciendo Niembro que luego agrego "a mi me parece una frase tan simple, que dijo no es lo que se merece un periodista que recuerde. Debería recorrer los caminos más floridos o utilizar frases que queden en el recuerdo" enfatizó.

"La figura de Diego con sus más y con sus menos, con sus contradicciones, con nuestros buenos momentos entre el periodista (estaba muy cerca, pero nunca fui amigo) y el protagonista, fueron tantas sensaciones. Algunas de enojo, otras de placer, aventuras tantas cosas. Se me hace difícil encontrar una frase que no sea, a mi Maradona de dio felicidad" y aclaró "no solo jugando. lo veía caminar, en la concentración, como trataba a los compañeros, en las charlas con nosotros (periodistas) y eso que hubo momentos duros".

Se puede observar con claridad en su lenguaje corporal como mientras habla, el comentarista se sumerge en sus recuerdos que lo invaden por doquier y va soltando palabras que intentan traducir las miles de imágenes y charlas que se van presentado en su cabeza y advierte "No era un tipo fácil, era soberbio, ególatra, cordial, generoso, solidario. Tenia todas las cosas que tiene cualquier hombre"

Fue inevitable la charla futbolera y las discusiones estériles propias del nano clima, sobre quién es el mejor futbolista de la historia, el periodista no dudo un segundo y señaló: "No hay más discusión, Diego es el mejor. Maradona alcanzo otro nivel, Pele no es querido en todo Brasil y casi es ignorado en Europa . Messi es reconocido en todo el Mundo pero no hay punto de comparación. No estamos hablando únicamente del jugador de futbol. Estamos hablando de alguien que no claudico nunca. Jamás se borró. No renunció al seleccionado y paso por todas las particularidades del juego. Era corporativista e individualista, atacaba y hacia los mejores goles. Guapo, encarador, discutió con la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) es esas cosas ni Messi, ni Pele, tienen punto de comparación con Diego.