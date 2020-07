Guillermo Moreno: "Si el presidente no modifica el rumbo, fracasa"

Su carrera política comenzó en el territorio, en las Unidades Basicas de Parque Patricios y el Bajo Flores, peronista de raza (como el mismo se define) abrazó la doctrina como forma de vida. Hombre de Néstor y después de Cristina. El gesto a Martín Loustau quedará para los libros de historia, y sus métodos (según las leyendas urbanas) también.

Guillermo Moreno habló con El Ciudadano y avivó el "fuego amigo" en esta entrevista, en donde cuestionó varias decisiones de Alberto Fernández, su gabinete y lo que es más importante aún, algunas de las medidas tomadas por la actual administración.

Mirá la entrevista completa acá:

"Él se ha definido como social demócrata, su ministro de economía ha dicho que quiere una economía social de mercado, algunas decisiones conceptuales que toma como decir que no cree en la planificación es la antítesis del peronismo", comenzó diciendo Moreno acerca de si el presidente Alberto Fernández es peronista.

Luego el ex funcionario profundizó y le puso algo de color a declaraciones de tanto peso: "El peronismo no es improvisación pareciera ser que sus actos no se inscriben en nuestro movimiento, pero los peronistas no hacemos examen de sangre".

Lejos de concluir los conceptos del ex director de comercio interior sobre la figura presidencial continuaron: "Alberto no es de poner el cuerpo, entonces su equipo no es de pedir la pelota (por los ministros). Eso si, el muchacho trabaja no es como el vago de Macri"

Consultado por el futuro de la administración Fernández, sentenció: "Si no modifica el rumbo, fracasa".

En la extensa charla se abordaron temas como Vicentin y la importancia en materia económica de hacer costos, religión y fútbol.