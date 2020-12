Nació en Río de Janeiro, pero una década después sus padres retornaron a la Argentina. Es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especializada en Gestión y Control de Políticas Públicas (FLACSO). Fue directora nacional de Ampliación y Fortalecimiento de Derechos Educativos durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y en 2015 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Luana Volnovich se define en su cuenta de Twitter como militante de la Cámpora, y directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Volnovich recibió gentilmente a El Ciudadano en su despacho del PAMI ubicado en la Avenida Corrientes 655 de la Capital Federal. En la charla realizó un balance de su gestión, describió como encontró la institución cuando asumió, como será la vacunación contra el coronavirus, y los planes para los adultos mayores afiliados a la obra social más grande del continente.

Mira la entrevista acá:

"Fue un año muy difícil. Para el mundo entero. Para los que nos toco afrontar este desafío institucional y, en mi caso estar a cargo de una obra social que, además venia muy golpeada antes de la pandemia" así comenzó el balance del año de gestión al frente de PAMI por parte de su titular.

Luego de un mínimo suspiro, su lenguaje corporal se lleno de afecto y sostuvo que "Lo que ha signado este año fue el compromiso que los argentinos tuvieron en el cuidado y en particular nuestros afiliados" Llena de orgullo sentenció "los adultos mayores han sido los héroes y heroínas de esta pandemia"

Cómo estaba PAMI en 2019

"PAMI tenia una deuda muy importante. No lo digo para mirar para atrás, ni para justificarse de nada. Pero no hay que olvidarse. Cuando me toco asumir y ver el nivel de deuda que tenia esta institución era impresionante. 19 mil millones de pesos, un año entero de medicamentos oncológicos y así otras deudas. Si no hubiese existido el compromiso del Gobierno Nacional y la prioridad que Alberto Fernández le dio en asistencia financiera a este organismo. PAMI no podría entregar medicamentos gratuitos, no podríamos dar ni una silla de ruedas. Esta situación fue sorteada por la decisión política de poner al organismo en el centro de la escena" aseguró la funcionaria.

Medicamentos gratuitos

Volnovich contó que "hoy casi 2 millones y medio de personas tienen uno, algunos o todos sus medicamentos gratis. Es un ahorro promedio de $3.200 pesos, que constituyo el 20% de una jubilación mínima que el afiliado puede gastar en otras cosas.

La relación con Mendoza

"Mendoza es la cuarta provincia que más población tiene consumiendo medicamentos gratis. Eso es un enorme esfuerzo del gobierno nacional. Nosotros tratamos de trabajar federalmente. Nuestro director de Unidades de Gestión Local (UGL), Martín Sevilla, es mis ojos en la provincia. En el medio de la crisis de la pandemia fue él quién nos dijo necesitamos hacer seguimientos domiciliarios e instrumentamos un sistema se seguimiento a nuestros pacientes afiliados"

Para finalizar, Luana Volnovich agradeció "el compromiso y la responsabilidad de los adultos mayores, vamos a tratar de mejorar el sistema prestacional y como señalan que esta es la obra social mas grande de Latinoamérica nosotros tenemos el sueño de que sea la mejor del continente".