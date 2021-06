López Murphy: "La situación de mi patria es desesperante"

El entrevistado de hoy es economista de formación, con activa participación en la gestión pública y se destacó durante la gestión de Fernando de la Rúa. Fue ministro de defensa, agricultura y vivienda y de economía. En el 2003 fue candidato a presidente y obtuvo el %16, 37 de los votos. Hoy, Ricardo López Murphy, referente máximo de Republicanos Unidos, le aseguró a El Ciudadano que será precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y competirá en internas dentro de Juntos por el Cambio.

¿Va a ser candidato en las elecciones de medio término?

Sí, en eso estamos. Vamos si todo termina bien, pero estamos en esa tarea

¿Republicanos Unidos es el partido que usted lidera y se une a la coalición de Juntos por el Cambio?

Es un frente más amplio que deberá darle respuesta a tres problemas. Uno evitar que se produzca un evento muy desgraciado en la cámara de diputados que deje prácticamente sin límites el ejercicio del poder por parte del gobierno del partido hegemónico. Segundo es darle una opción alternativa de gobernabilidad del país para poder aspirar en el 2023 a tener otro tipo de gobierno. En tercer lugar recrear el optimismo y la esperanza en la Argentina que está viviendo un momento muy duro por la crisis social, económica, sanitaria, qué es de una envergadura extraordinaria al menos la zona del área metropolitana de Buenos Aires.

¿Coincide con el diputado Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, que estamos a siete diputados de ser Venezuela?

Estamos con una fragilidad importante y, con una actitud por parte del partido gobernante donde no reconoce límites. Está claro que han cometido errores muy grandes con el problema de aprovisionamiento de vacunas, en vez de reconocer el problema y buscar una solución, el discurso agredir al oposición. Eso es casi de psicopatía. Me hace acordar mucho la biografía de Mussolini, que siempre le echaba la culpa a otro, con una actitud muy violenta todo el tiempo. Eso es muy habitual en los regímenes populistas.

¿Cómo evalúa el rol de la oposición, con frases como la de Patricia Bullrich de entregar las Malvinas?



Esa fue una frase muy desafortunada. Ahora yo no hago énfasis en la grieta ni en los antagonismos, más bien aspiró a que el presidente tenga una dosis de equilibrio mucho mayor que por ejemplo la diputada Vallejos. Parto de la lógica, de que el presidente tiene que tener una reserva de serenidad, de templanza mayor. No es mi afán la pelea. Quiero que busquemos una solución a este problema. Si le pido, sobre todo a la cúpula del poder, un discurso que tienda la mano porque el problema que estamos enfrentando es enorme y con consecuencias muy prolongadas.

¿Por qué decide volver a la función pública?

Estoy desesperado porque entendamos los problemas. Toda la oposición se enoja porque yo digo que Guzmán entiende mucho más que Kicillof. Me piden que diga que es un "burro" no voy a agredir para buscarme un espacio. La situación de mi patria es desesperante, si no no damos cuenta, nos vamos por la pendiente.

En la charla también hubo tiempo para diagnósticos y recetas económicas que explicó, casi como un docente, que aspira a colaborar desde una banca en el Congreso de la Nación.