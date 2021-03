La respuesta de Flor Destéfinis a las declaraciones de Alfredo Cornejo

Recién llegada de Buenos Aires, donde estuvo reunida entre otros con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis habló con El Ciudadano sobre las desafortunadas declaraciones del ex gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo sobre su persona y capacidades.

Mira las respuestas de Flor Destéfanis acá:

En el marco de una reunión con la juventud radical, Alfredo Cornejo entre otras cosas dijo: "Esta chica es más agradable (ni siquiera la nombra), pero no sabe de administración, no solo eso como buen Cámpora y buen Kirchnerista dicen una cosa y hacen otra. Se dicen feministas pero en realidad maneja el marido" expuso el ex gobernador.

Sobre estas declaraciones la intendenta de Santa Rosa dijo: "Estando en Buenos Aires me empezaron a llegar los videos. Es un dirigente político que generalmente se dirige con violencia hacia otras mujeres que están en la política. Principalmente a quienes estamos en el peronismo" comenzó diciendo Destéfanis que luego agregó "nos bajan el precio, como hace el patriarcado. Esto de invisibilizar o minimizar la tarea de la mujer en espacio de poder. Siempre dándole los logros o galardones a los varones como que son ellos los que deciden por nosotras"

"Repudio totalmente estas declaraciones que siguen atrasando y que no suman en nada, justamente a las luchas que venimos llevando adelante las mujeres, por espacios de decisión, por derechos conquistados, por igualdad de oportunidades. Estas declaraciones no suman en nada y atrasan muchísimo.

"Esto es un caso de machismo, de violencia política, que está tipificada en la ley 26.485, que específicamente trata este tipo de violencia hacia las mujeres en espacios de representación política, intentando mitigar la participación de la mujer en la función pública" argumentó la jefa comunal de Santa Rosa.

Luego la única intendenta mujer que tiene la provincia de Mendoza completó "son declaraciones peligrosas. Siguen con este tipo de discursos que alimentan otro tipo de violencias en la sociedad. Hoy en día lo que necesitamos son dirigentes políticos comprometidos, con perspectiva de genero, que se capaciten en Ley Micaela, que aporten desde su lugar como legislador nacional instrumentos como políticas publicas que trabajen en la prevención, erradicación de la violencia contra la mujer".

Consultada por si había recibido apoyo publico o privado de las mujeres que forman parte del espacio Cambia Mendoza, Destéfanis respondió: "Lamentablemente no. No he recibido ningún tipo de mensaje ni público ni privado de las mujeres que componen el espacio político de Alfredo Cornejo".

De sus reuniones en Buenos Aires

"Los que somos del interior del interior, necesitamos del apoyo del Gobierno Nacional. Estuvimos con Gabriel Katopodis (Ministro Obras Públicas) y Martín Gil (Subsecretario de Obras Publicas de la Nación) trabajando en los proyectos que ya tenemos presentados, otros que estan en ejecución. Ya tenemos dos obras de ciclovías que arrancan el lunes, la remodelación de un centro de salud, que empieza a generar mano de obra en la zona. La proyección de tres obras grandes que están en carpeta y que se han comprometido a llevar a delante. La terminación de un auditorio que lleva más de 4 años paralizada la obra. Transformar el polideportivo en un albergue y la deuda histórica de la obra de cloacas, solo el 20% de la población tiene cloacas, es de esas obras que no se ven, pero el impacto para los santarrosinos es muy grande.