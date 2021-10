La ansiedad, un trastorno cada vez más frecuente en Argentina

Este jueves, el psicólogo Pablo Melicchio participó de El Interactivo, programa de noticias y entrevistas que se emite de lunes a viernes por los canales de Facebook y YouTube de El Ciudadano. Durante la nota, el profesional explicó cuáles son los fundamentos que originan el trastorno de ansiedad y por qué estos se amplifican en momentos de crisis sanitaria, social y económica.

Consultado acerca de cómo influye un estadío de constantes incertezas en los ámbitos que definen el día a día de los argentinos, Melicchio analizó: "Digamos que el ser humano tiene la ilusión de las certezas, porque es inexistente. La pandemia puso en evidencia la incertidumbre, la contingencia, la vulnerabilidad, la finitud. Pero la vida misma implica la contingencia, la inseguridad".

En ese sentido, aseguró que el advenimiento de situaciones críticas como pandemias, guerras o hambre, propician la aparición de otros cuadros psicológicos, como la depresión:

"Nunca sabemos de un momento a otro qué nos va a pasar en una pandemia, en una situación crítica, en tiempos de guerra, en tiempos de hambre. Es más evidente la vulnerabilidad que portamos por el hecho mismo de seres humanos. Se potencian las inseguridades, las vulnerabilidades y eso hace que el ser humano se sienta ansioso o deprimido, que es el otro polo", explicó el especialista.

En relación al presente, a un año y medio después de la llegada de la pandemia a Argentina, el psicólogo invitado fue consultado acerca de un eventual balance de cómo ese escenario ha afectado a la salud mental. "La información fue tratada a los tumbos, no teníamos ninguna experiencia de una pandemia con estas características" evaluó.

"Fuimos aprendiendo la población y los profesionales también. La verdad es que yo no tenía tanta experiencia entonces iba recurriendo a lo que había estudiado, textos de Freud que hablaba de efectos post traumáticos de la guerra. Empezaba a experimentar qué es vivir en pandemia, en la medida que pasaron los meses fuimos aprendiendo".

Melicchio señaló, además, que hablar de post pandemia es apresurado, ya que los efectos del contexto continúan manifestándose en los pacientes: "El aprendizaje hoy es determinante. Un año y medio de una pandemia, todavía hay contagios y muertes; ojo que no terminó", advirtió.

"Hay un apuro de hablar de la post pandemia, pero no estamos en tiempos de post pandemia, estamos bajo los efectos de la pandemia en Argentina, América Latina y otros lugares de mundo. Hay que salir paulatinamente sin olvidar que tenemos que cuidarnos y también sin olvidar lo que nos pasó a nivel psicológico a nivel de la toxicidad que implica estar en una pandemia" argumentó el psicólogo, quien también se desempeña como escritor y docente.

Salud mental y contextos de país

La pandemia y las estrategias para mitigar sus efectos expusieron graves falencias en el plano habitacional, económico y social de Argentina. En relación al vínculo que este panorama mantiene con la salud mental de millones de personas, Melicchió reflexionó: "Cuando una persona está en un contexto más saludable tiene menor impacto, más capacidad de amortiguar los efectos de cualquier crisis".

En la misma línea, puntualizó su análisis en las problemáticas conocidas de los sectores de ingresos bajos en el país: "En Buenos Aires y en distintos lugares del país, en barrios periféricos que no tenían las condiciones ambientales, no había agua potable o recursos económicos para usar lavandina, alcohol. Gente que estaba hacinada, que no podía estar con distancia social en sus casas, fue gente más golpeada porque no tenía las condiciones para soportar quedarse en casa".

"Hay gente que pudo trabajar desde casa, otros que estaban en condiciones económicas que esto los golpeó más. Estimo que en países o sociedades donde menos problemáticas sociales los efectos psicofísicos fueron menos nocivos", señaló.

A qué prestar atención para evitar trastornos de salud mental

Por último, el profesional de la salud mental se refirió al crecimiento exponencial en la venta de psicotrópicos o ansiolíticos en los últimos meses, paralelo a la mayor cantidad de consultas por terapia. "Aumentaron, no solo en mi consultorio, lo hablo con colegas. De hecho tengo agenda cerrada, muchos colegas que están en mi misma profesión están con listas de espera" describió.

"Estamos muy saturados, el sistema de salud mental está saturado. Los hospitales públicos también tienen larga lista de gente que se dio cuenta de la importancia de cuidar la higiene mental, estar en armonía psicológica, espiritual y emocional".

Finalmente, Melicchio llamó a dedicar tiempo y prestar atención a las manifestaciones del cuerpo y la mente en contextos de dificultad: "Es un drama la salud mental, hay que prestarle atención porque no de la noche a la mañana una persona presenta un cuadro psicopatológico. Hay una sabiduría importante del ser humano que a veces no se la registra porque la gente no se dedica a pensar o no tiene tiempo, pero siempre invito a sentarse a pensar qué está indicando el campo mental, el campo físico, siempre hay muestras. Cuando detectás esas muestras podés evitar que eso se transforme en una enfermedad mental, hay que prestar atención a los síntomas".