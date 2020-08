El abogado y Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, se manifestó en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo a la cámara de Senadores de la Nación y afirmó en dialogo con El Ciudadano, que este,"no modifica nada las falencias de la justicia, y en nada favorece al interés del conjunto de los argentinos".

Mira la entrevista completa acá:

"Dejamos nuestra posición clara en el Senado de la Nación, esta es una reforma inoportuna e inconsulta" Sostuvo el dr. Piunato recibido en leyes en la Universidad de Buenos Aires, quién habla en plural acostumbrado a la representación sindical que ejerce hace varias décadas, y se explayó "Nosotros creemos que los trabajadores deben participar en el modelo de sociedad que aspiran, fundamentalmente cada uno en su área, nadie conoce mejor lo que pasa que el trabajador de esa área. El presidente, por Alberto Fernández, había prometido a la CGT que iba a dar esa participación, pero desgraciadamente nosotros no fuimos convocados a la elaboración de ningún tipo de reforma".

El líder sindical señalo que: "Hace falta una reforma judicial, eso queda fuera de toda dura. Este Gobierno asumió con emergencia declarada en el Consejo de la Magistratura, por la situación dramática en materia edilicia y del sistema de gestión informática, falta de personal, y falta de tribunales". Luego argumentó que "Argentina es el único país del mundo que hoy discute una reforma judicial, y no lo sanitario y lo socio-económico para salir de la pandemia, por eso decimos inoportuna.

Fue enfático y categórico para decir que "esta reforma no modifica en nada las falencias del sistema de justicia y, en nada favorece al interés del conjunto de los argentinos, entonces solamente hay que pensar, que como todas las reformas, en todos los gobiernos que hemos pasado, siempre que se piensa en la justicia, no en el interés de la sociedad, si no del que ejerce el gobierno de ese momento"