Juliana Di Tullio: "Somos un país con futuro"

Cae la noche en la Ciudad de Buenos Aires, las puertas del despacho de la senadora Juliana Di Tullio se abren para recibir a El Ciudadano. La voz de la legisladora adquiere más valor, en un momento en que gran parte del oficialismo nacional eligió el silencio. Saldo de las elecciones de medio termino, repunte de la industria y la nueva composición del Congreso, fueron algunos de los temas abordados en esta entrevista.

Mirá la nota completa:

La senadora peronista mira con esperanza los dos años que restan de Gobierno, en los que sostiene "pondrán a la Argentina de pie" y lograrán las alianzas parlamentarias necesarias para garantizar la gobernabilidad.

Pasados ya algunos días y con las aguas más calmas, la funcionaria fue clara y contundente a la hora de analizar el saldo de la jornada electoral: "Fue una elección de medio término donde el Ejecutivo perdió en las urnas, los números son los números".

Sin embargo, resaltó que a pesar de los números concretos hubo "una victoria política" a partir del "cambio de rumbo, después de las PASO, económico y de gabinetes (nacional y Provincia de Buenos Aires) se logró un empate" en el distrito que constituye el 40% del padrón nacional, colocando 16 diputados cada una de las fuerzas.

Luego, sostuvo que "Cristina entiende muy bien al pueblo argentino". De esta manera, la senadora Di Tullio explicó cómo alcanzaron lo que llama una victoria política pese a una derrota electoral. "Íbamos perdiendo 8 a 0 y lo empatamos", destacó la legisladora, que se mostró conforme con lo logrado en las urnas durante las últimas elecciones.

También, manifestó que ahora "se empieza a sentir el repunte de la economía, no digo que la gente esté bien, no está bien, y hay demasiadas cosas por hacer. Sin embargo, la pandemia no nos tiene ya contra las cuerdas".

"Estos dos años nos tocó gobernar para que la Argentina sobreviva", indicó y puso como ejemplo que el mes de octubre, en materia industrial, se superó al mejor mes de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri.

Pese a la pérdida del quórum en el Congreso, Di Tullio se mostró optimista: "Tenemos los aliados suficientes para lograrlo".