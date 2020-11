Juarez: "Los jubilados han perdido entre el 15 y el 21% en los últimos 3 años"

Sin dudas, unas de las discusiones más álgidas de cara a lo que queda del pandémico 2020 será el proyecto del ejecutivo para la nueva ley de movilidad jubilatoria. Algunos especialistas aseguran, tras el borrador del proyecto, que los jubilados serían nuevamente perjudicados en caso de aprobarse como figura la idea inicial y que esto está vinculado a pedidos del Fondo Monetario Internacional.

El Ciudadano habló con Juan Carlos Juárez, especialista en seguridad social, quién criticó el nuevo proyecto que se esta debatiendo.

Mira la entrevista completa acá:

"Es una formula que en realidad no atiende el problema de fondo, que es la recaudación. Tenemos un sistema jubilatorio, en el que estaríamos necesitando 4 aportantes por jubilado y tenemos 1.2. Esa falta se compensó con impuestos (combustibles, ganancias, IVA, tabaco entre otros). Tenemos un 35% de trabajadores no registrados que no aportan al sistema, entonces hay menos recaudación" comenzó diciendo Juárez.

Luego completó: "Los jubilados han tenido, en los últimos 3 años, una perdida de poder adquisitivo que va entre el 14.8 y el 21.8%. Estamos con una jubilación mínima que es de $18.123 contra una canasta básica, para el jubilado, de $47.000. Esa asimetría no se corrige, y si además le sacamos a la formula el ajuste por inflación, eso es todavía más perjudicial para los adultos mayores" Los números son concluyentes y la situación muy compleja y delicada.

La historia no termina acá, el ex diputado, también cuenta que: "No se va a actualizar la jubilación como corresponde, sino que además dentro de lo que se esta discutiendo, la clausula que dice que el 50% será por recaudación y el otro 50% por el índice de los aumentos salariales tiene otra vuelta que nadie explica. Si la recaudación es menor que el índice de los aumentos salariales se va a pagar por lo que se recauda. Por lo tanto sería otro escalón menos para el jubilado. Estas son las cosas que no están en la mesa de debate".

Otro de los aspectos que señala el experto y preocupa es el conocimiento de los legisladores nacionales en el tema, cuenta que: "He participado como oyente en las reuniones de comisión bicameral junto con el poder ejecutivo y la verdad que, tanto oficialismo como oposición tienen un alto nivel de incomprensión o de desconocimiento sobre el tema. Nunca se discutió estrucuturalmente