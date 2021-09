Josefina Canale estuvo al frente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y actualmente se desempeña como diputada provincial. Ahora va por más, y en las PASO del próximo 12 de septiembre, junto a Rodolfo Vargas Arizu, dirimirán internas con el binomio Cornejo-Cobos.

Apenas iniciada la entrevista, la precandidata del frente Cambia Ya cuenta: “Hemos tomado hace rato la decisión, primero como partido y después como frente, de permanecer dentro de la coalición Cambia Mendoza”.

Continúo describiendo que entienden que “las próximas elecciones son súper importantes. Haciendo una oposición constructiva hay que evitar que los K avancen sobre las instituciones como tienen planeado hacer”. Después aclaró que formar parte del frente Cambia Mendoza los llevó a tener peleas con el Partido Demócrata hasta que finalmente se terminó yendo.

Por otra parte, sostuvo que “al frente Cambia Mendoza le faltaban voces, como la liberal, la que representa a los sectores productivos, y nosotros decidimos encarnar eso en vez de ir a pedir cargos o lugares en las listas”.

También se mostró satisfecha por la incorporación de empresarios y gente de afuera de la política que se ha sumado al espacio.

A la hora de hablar de sus pretensiones si consiguiera una banca en la Cámara baja del Congreso de la Nación, Canale, con los pies en la tierra, diferencia entre lo que le “gustaría hacer y lo que creo posible se pueda concretar”.

“Me encantaría poder bajar impuestos, hacer reformas laborales, impositivas, previsionales... Todos los políticos sabemos que hay que hacerlo, algunos lo dicen más, otros menos, y están los que no lo dicen”, aclaró.

La gestión del presidente

“El modelo que propone el Ejecutivo de sustitución de importaciones y una especie de burguesía nacional socia del Estado está absolutamente acabado. No hay manera de seguir. De hecho, los planes sociales ya no alcanzan, la gente con trabajo en blanco no llega a fin de mes... Tenemos un sistema que hay que repensar”, enfatizó.

Sobre esto consideró que “como oposición nuestro trabajo principal es frenar al oficialismo nacional que quiere seguir avanzando con este sistema sin reconocer que está terminado”.

“Además, ellos necesitan impunidad. Han cometido tantos delitos, en tantos lugares han dejado los dedos tan marcados, que la única manera de conseguirlo es romper el sistema. Nosotros, lo que queremos es defender la Constitución”, sostuvo.

“Desde el 2011 el país no crece. Estamos frente a otra década perdida. La Argentina no genera empleo, los jóvenes y los no tanto están planeado irse”, comentó.

“Hace un par de años se hablaba de la dificultad para poder llegar a la casa propia, ahora se habla de la dificultad para alquilar. Ése es el nivel de decadencia que estamos viviendo”, concluyó.

Quiénes la acompañan

Canale explicó que la lista de Cambia Ya está compuesta por el empresario pyme Julio Totero, Vargas Arizu como senador nacional; en el primer distrito Sergio Miranda y Mauricio Badaloni, o Luli Gabrielli como candidata a concejal. “Estamos amalgamando gente de distintos lugares. Me da mucha fe y esperanza el compromiso con el que han encarado esto”.

Qué opina de sus rivales

La precandidata también respondió acerca de la opinión que tiene de sus oponentes. “Con Mario Vadillo, del Partido Verde, me peleé el otro día. Es una persona coherente con sus ideas. Le gusta mucho el show político, aunque es de los que respetan la institucionalidad”, sostuvo.

Al representante del partido Federal, Carlos Iannizzotto lo definió como “una buena persona”, mientras que a Gustavo Gutiérrez lo perfiló como “machista”.

En tanto dijo que no conoce bien al candidato del Frente de Todos, Adolfo Bermejo, y luego agregó “medio que ya fue”.

Sobre Noelia Barbeito –quien también busca una banca en el Congreso– contó que “se quiso sacar una foto con ella y no quiso. Pero está bien que estén (el Frente de Izquierda) dentro de la Legislatura porque hacen escuchar su voz. Me gustaría que no se abstengan en todos los proyectos de ley”.

Para el comentario final quedó su competidor directo en la interna, el senador nacional Julio Cobos, de quien dijo: “Está hace 20 años en el Congreso y lo veo como una buena persona, por eso comparto el frente con él. Pero me parece que hay que renovar y que el radicalismo tiene suficiente cantidad de cuadros como para reemplazarlo”.