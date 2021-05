Egresado del prestigioso colegio Nacional Buenos Aires, cursó y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, Jorge Ricardo Enríquez es diputado nacional de Juntos por el Cambio y habló con El Ciudadano sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. Sin entrar en tecnicismos, salvo cuando fue absolutamente necesario, explico punto por punto el por que de la negativa a acompañar este propuesta del oficialismo.

Mira la entrevista en video acá:

¿Por qué no acompaña JxC al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal?

Mientras los argentinos estas sufriendo las desastrosas políticas del gobierno nacional en materia de economía, social y sanitaria que ya lleva la trágica cifra de mas de 70 mil fallecidos. El gobierno esta aprovechando está situación para acelerar su objetivo primordial, la impunidad de Cristina (Kirchner) y la consolidación de un populismo autoritario. El propósito de este proyecto de reforma del MPF es subordinar la justicia para que ella tenga impunidad, y de esa manera, también, profundizar el autoritarismo porque el Kirchnerismo es un sistema político implementado no para el bienestar común, sino para el proyecto hegemónico y dinástico de una familia. Mientras que el objetivo es conseguir un procurador militante.

¿Quién sería ese procurador, ya que Daniel Rafecas, digo que en estas condiciones no asumía?

Los nombres ya los sabemos, serían; Indiana Garzón (fiscal coordinadora del fuero federal en Santiago del Estero), Graciana Peñafort, la abogada directa de CFK, falta que aparezca Beraldi. Se habla también de Oscar Parrilli (senador nacional) el "lacayo" de Cristina. Estos son los candidatos que están en el radar. Esto con un ministro de justicia como Martín Soria, hasta hace poco tiempo compañero nuestro de la cámara de diputados que reveló siempre una ignorancia supina del derecho.

¿Hay algún punto del proyecto en el que coincidan?

No hay ningún punto. Por ejemplo, ahora hay un procurador interino que se llama Eduardo Casal, que es una persona de carrera. Él esta queriendo volver a su cargo de fiscal frente a la Corte. A Casal no le gusta esta situación. Además el proyecto habla de la creación de una comisión bicameral que tiene el poder de nombrar al procurador general interino, aunque no sea el que figura en el escalafón inferior. Planta también que esa comisión puede destituir fiscales cuando se la da la gana.

También en la charla, el diputado cuestionó a dos legisladores nacionales de Mendoza. La senadora Anabel Fernández Sagasti y al diputado José Luis Ramón a quién tildo de oficialista.