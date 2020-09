Gil Dominguez: "No hay ningún artículo que favorezca a CFK"

"Hay un consenso generalizado y una demanda social, de que el sistema de justicia no esta funcionando bien y en múltiples fueros" Comenzó diciendo el reconocido abogado constitucionalista y miembro del consejo consultivo designado por el Presidente de la Nación, Andrés Gil Dominguez, quién luego agregó: me parece que un diagnostico , una propuesta, pone en marcha o deconstruye un estado de situación del cual no se quería hablar. Veo desde que fuimos designados, hasta la fecha, se paso de una critica feroz a que muchos de los que criticaban (bienvenido sea esto) hoy están organizando actividades digitales, congresos y debates sobre este tema. Eso es muy positivo".

El proyecto de reforma judicial, que ya obtuvo media sanción en el Senado, sigue generando polémicas, entre oficialismo y oposición, a la que se sumaron diversos miembros de la familia judicial. Por eso, El Ciudadano fue a buscar a uno de los más respetados miembros del consejo consultivo, denominado Comisión Beraldi por algunos medios de comunicación, con el fin de brindar herramientas a sus lectores y que cada uno saque sus propias conclusiones.

Mirá la entrevista completa acá:

Cuando este tema apareció, luego del anuncio de Alberto Fernández, rápidamente se dijo que lo que se iba a enviar a la cámara alta y la creación de un grupo de juristas para realizar propuestas (no vinculantes) tenia dos fines. Ampliar la cantidad de miembros de la corte y garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas que esta litigando.

Consejo Consultivo

"Es uno de los grandes errores que he visualizado en estos tiempos, no distinguir la reforma judicial (que se está discutiendo en el congreso y tiene media sanción del senado) de la tarea encomendada por el Presidente a esta comisión de expertos y expertas, que son dos temas totalmente distintos. Nosotros no tuvimos ningún tipo de intervención en ese proyecto de ley, estamos abocados a temas que no se estan discutiendo hoy en el ámbito del congreso" Aclaró Gil Dominguez.

¿Que temas se tratan?

"Nosotros tememos 5 ejes para analizar, diagnostico del funcionamiento y hacer propuestas para el mejoramiento de la Corte Suprema de Justica, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, de la implementación del juicio por jurado y que hacer en caso de que se concreten la transferencia total de las competencias penales no federales de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Y ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia?

Es puro ruido mediático, por tres motivos. Primero por que el consejo (consultivo) no tiene ningún poder para hacer absolutamente nada, a lo sumo le podría sugerir algo al Presidente. En segundo lugar no esta dentro de los temas habilitados, por el decreto de conformación del consejo, para analizar la composición de la CSJN.

No dice en ninguno de los puntos de los sub-temas vinculados a la CSJN composición del tribunal, dice funcionamiento, no tiene que ver con un número. Sin embargo, ya esta instalado y siguen apareciendo articulos, ya sea de periodistas o personas que opinan, y lo siguen manteniendo como si fuera una verdad revekada. Frente a eso uno no puede hacer nada mas que aceptar que crean que es así

Por último para que esto pueda suceder tiene que haber un amplio consenso político, habida cuenta de las mayorías exigidas por la Constitución para designar a un juez/a de la CSJN se necesitan 2 tercios de los miembros presentes del Senado para dar acuerdo. Además; el presidente de la nación, el presidente de la cámara de diputados (Sergio Massa), la ministra de justicia (Marcela Losardo), la secretaria legal y técnica (Vilma Ibarra) y la oposición sin fisuras han dicho que no tienen intención de ampliar los miembros de la CSJN.

¿Hay algún articulo dentro del proyecto de reforma que favorezca o pueda favorecer la situación judicial de la vicepresidenta?

Del proyecto que recibió media sanción en el Senado, no hay ningún articulo que, ni directa o indirectamente pueda ser aplicado para beneficiar causas en tramite o, sacar las causas de sus jueces naturales. Es más, está el articulo 14 que refuerza la garantía del juez natural.

Por otro lado, esta reforma toma cuestiones que habían sido planteadas por el anterior gobierno, lo cual constituye una suerte de política de Estado. Designar, crear nuevos juzgados en el interior del país y asignarle a estos solamente competencia penal, era una propuesta de justicia 20/20. Se trabajó 4 años aspectos de la reforma judicial durante el gobierno de Macri.