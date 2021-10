Gabriel Rolón presenta la edición definitiva de 'Palabras Cruzadas'

Palabras Cruzadas (Del dolor a la verdad) y su edición definitiva es lo que nos convoca. El primero de noviembre, día de su cumpleaños, Gabriel Rolón estará presentado en el marco del ciclo de escritores Planeta esta obra. La charla del escritor se podrá seguir por YouTube.

Días antes de la presentación, el autor del éxito Historias de diván habló con El Ciudadano.

Mira la entrevista con Gabriel Rolón acá:

Rolón se define como músico frustrado. Sin embargo, el licenciado comete allí un error, ya que sus libros se leen como una partitura: tienen ritmo, armonía, silencio y bemoles, son musicales y muy visuales. Te atraviesan, captan toda tu atención.

El escritor interpreta un lenguaje universal: el del dolor, la angustia, la ira, la felicidad, la recuperación y nuevos caminos. Lejos de un músico frustrado se convirtió no solo en el autor más vendido de Sudamérica, sino también en un auténtico director de orquesta.

La charla es amena, no podría ser de otra manera. El multifacético psicoanalista ha desarrollado una empatía que no solo genera éxitos en el diván o las librerías. Escucharlo, en su tono cálido, genera una especie de hipnosis. Lo mismo que sus libros o sus intervenciones radiales.

Palabras Cruzadas (edición definitiva) presenta un nuevo caso. Las historias de Luciana, Rodolfo, Rocío, Victor y Mora son relatos de vida. Es difícil que no logres identificarte con alguna de ellas o con todas.

Es imposible no flotar por el consultorio imaginando esos diálogos o los asertivos silencios de Rolón. Silencios que dan lugar a la calma que antecede el huracán emocional y cómo estas personas tuvieron el enorme valor de atravesar ese camino que va del dolor a la verdad.

Con la intención de “reivindicar el psicoanálisis” -vaya que lo logra- y de un continuo aprendizaje, el autor señala que “si para algo te sirve, revisar un libro que has escrito hace mucho, es para pulir algunas cuestiones con algunas destrezas que se van adquiriendo ocho libros más tarde”. Más de 2 millones de ejemplares han vendido sus 10 libros.

Las casi 350 páginas de esta obra dan cuenta que el psicoanálisis no es una cura mágica, en el que se adquiere luego del tránsito un bienestar permanente, lo que busca es que logres ser una persona que no hubieras sido nunca, en caso de no haberlo atravesado.