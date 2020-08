Sostiene que lo embarga la frustración ante los reiterados cortes de micrófono de la presidenta del senado en las las últimas sesiones de la cámara, motivos por los cuales se vio obligado a sostener que "estamos votando malas leyes y a las apuradas". "El poder legislativo mira al futuro, y el futuro es con todos los argentinos, no solo con los que piensan igual" comenzó diciendo el senador nacional, Esteban Bullrich, en dialogo con El Ciudadano.

Lo que sucedió con la ley de fibrosis quística y su posterior decreto de reglamentación, los proyectos de reforma judicial, moratoria impositiva, ampliación del presupuesto y el presente y futuro de juntos por el cambió fueron algunos de los temas abordados con el ex ministro de educación de la nación.

Reforma Judicial

En cuanto al proyecto enviado por el ejecutivo a la cámara de senadores, Bullrich comentó que: "Hay un grupo dentro del gobierno nacional que quiere mejorar el servicio de justicia, pero se mezcla todo. Nosotros propusimos algunas de las cosas que están en este proyecto, por ejemplo que en el interior haya una mejor distribución de los fueros. Hay jueces que tienen tienen muchos fueros a cargo y eso, a veces, hace que el servicio de justicia se retrase".

Sin embargo, agregó: "no hay ningún apuro en discutir esto" en el medio de una pandemia, además cuestionó bajo la misma órbita el dinero que debe invertirse para que se lleve a cabo esta reforma. Sobre el final de este tema: enfatizó: "En el medio de esto, se mezcla otra cosa, se busca la impunidad de algunos y eso embarra la cancha, y este no es el momento para eso. Queremos un mejor servicio de justicia, sí lo queremos. Es este el momento, nos parece que no.

Moratoria impositiva

Sobre este tema el senador que le ganó las elecciones a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2017, sostuvo que: "Estamos de acuerdo en que se trate este tema, pero es un caballo de Troya, en medio de la ley viene la salvación para Cristobal López, que con el dinero de los argentinos se compró un canal de televisión y una radio".

Juntos por el Cambio

Sobre el presente y futuro de la coalición opositora más impotente, Bullrich se mostró muy conforme con el trabajo que vienen realizando en el senado con Pamela Verasay y el ex vicepresidente Julio Cobos, y casi con orgullo sostuvo que: "El espacio esta creciendo y están decididos a mantener la unidad para volver a ser una alternativa de gobierno".