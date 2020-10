Es abogado, periodista y escritor. Su pluma goza al igual que sus investigaciones de prestigio internacional. Sus trabajos de investigación son un clásico del periódico La Nación y cruzan fronteras cuando se imprimen en las paginas de The New York Times. En este caso, Hugo Alconada Mon capitaliza la pausa propuesta obligadamente por la pandemia de coronavirus y se permite bucear en las cabezas de personalidades de todo el mundo a traves de 25 entrevistas a referentes globales de los mas diversos sectores. El resultado de este trabajo dió vida a "Pausa", su sexto libro.

Mira la entrevista completa acá:

¿Nos vamos a encontrar con un texto diferente a los anteriores?

-Es un libro muy distinto. Esta enfocado en entrevistas a grandes a grandes figuras globales y esta centrado en este "baile" en el cuál estamos metidos con la pandemia y la cuarentena. Este libro intenta, servir como compañía de quienes quieran leerlo. Tenemos la oportunidad de poder dialogar con grandes figuras de todos los ámbitos. Si tenes un minuto de pausa (por eso el nombre), en medio de esta locura este libro te puede servir para leer, distraerte, aprender, pensar.

La mayoría de los entrevistados coinciden en un mensaje esperanzador ¿Por qué?

-Sabes que eso es notable. Hay algunos (entrevistados) que la pasaron realmente mal, perdieron familiares. Estos hombres y mujeres de todo el mundo encontraron puntos valiosos en todo esto. Algunos perdieron fortunas pero recuperaron tiempos con sus padres o hijos. En mi caso, se que soy un afortunado por tener trabajo, salud y un techo, pero lo más valioso en lo personal es compartir más tiempo con mis hijos y mi mujer. He vuelto a almorzar con mis hijos, eso es un lujo para mi. En parte esta cuarentena es un enorme ejercicio de creación destructiva. Hay ocasiones, en las cuales, las crisis generan oportunidades. Esta pandemia nos obligo a pegar un salto hacia adelante en algunos aspectos.

¿Este libro fue producto de tu resiliencia?

-Si, fue un ejercicio que empezó en marzo. La sensación que esto me dio como hipótesis de trabajo es, que iba a durar mucho más de 15 días la pandemia y la cuarentena. Entonces, me iba a encontrar con esa dificultad dadas las características de mi trabajo habitual, que es el periodismo de investigación, es mucho más difícil hacerlo encerrado, necesitas del encuentro cara a cara con tus fuentes. En ese contexto plantee en el diario (La Nación) seguir con mi trabajo habitual y hacer estas entrevistas.

No vimos venir la pandemia o ignoramos las señales. Entonces la pregunta es ¿Que no estamos viendo ahora?

-Peter Frankopan, un historiador británico (esta en el libro) me respondió "Lo importante no son las respuestas sino las preguntas". Porque la pregunta es ¿Que no estamos viendo ahora?. Una variante global, el cambio climático, 23 de los 25 entrevistados enfatizaron en este punto. Mas regional o local, la economía, los desajustes sociales y probablemente el impacto psicológico que nos dejará esta cuarentena.

Si queres conocer más acerca de Pausa y el pensamiento del autor mira el video completo.