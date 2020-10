Es, sin dudas, el responsable de que la filosofía esté presente entre los jóvenes y no tan jóvenes. Sus libros se transforman rápidamente en Best Seller, los videos de sus programas se reproducen por millones en Youtube y sus presentaciones en teatro, cuando se podía ir, siempre son a sala llena. Darío Sztajnszrajber, no solo es docente, doctor en filosofía, y divulgador, es tan bien el artífice, junto a su martillo, de que miles de argentinos nos animemos a bucear en las profundidades del arte de pensar, deconstruir dispositivos y reflexionar.

El próximo lunes, en el marco del ciclo de escritores de editorial Planeta, estará presentando su ultima obra literaria Filosofía a Martillazos 2. La presentación se podrá ver a través del canal de Youtube de Canal 7 Mendoza, pero antes Sztajnszrajber habló mano a mano con El Ciudadano

Mira la entrevista completa acá:

“Hacer filosofía con el martillo, como decía Nietzsche, es el antecedente más próximo a lo que nosotros hoy, contemporáneamente, deconstruir. La palabra construcción y deconstrucción son palabras atravesadas, por herramientas como la del martillo, que pueden generar un golpe brusco para que desarme algo que parecía demasiado armado. La filosofía es básicamente ese arte. El arte de poner en cuestión un sentido común que instala verdades como si fuesen algo absoluto. Lo que hace la filosofía, es mostrar que cada vez que una certeza se instala como tal, esa certeza responde en realidad a determinados intereses que aparecen ocultos. Esa es la tarea del martillo” Comenzó diciendo Darío.

Si bien, como escribe en el libro, la pregunta hermana a la filosofía y al periodismo. Entre otras distinciones, Sztajnszrajber nos cuenta que: "La filosofía no resuelve problemas, los crea. No se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas, las certezas establecidas. De ahi las diferencias con el periodismo. lo que no quita que allá una parte del periodismo que vaya más a un trabajo inactual, pero que no es un periodismo hegemónico".

"La filosofía es un saber inútil por que nos reconcilia con los aspectos inútiles de la existencia, que es algo que hemos perdido. Porque nuestra exigencia está abducida por el criterio de la productivivad. Entonces, cuando uno logra salir de ese criterio, ponerlo en evidencia, se encuentra con que uno no nació para hacer de su vida algo productivo. Ni siquiera sabemos porque nacimos. Imagínate si ya va estar predispuesto el dispositivo de la productividad a la hora de pensar el aprovechamiento de nuestros segundos. En ese sentido, la filosofía, se toma en serio la posibilidad de escaparle a esos mandatos.

Interesante, ¿No? si queres seguir disfrutando de los conceptos de Darío Sztajnszrajber mira el video completo.