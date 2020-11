Sin pelos en la lengua, con tono certero pero no desafiante, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro de Lamadrid fue contundente a la hora de las valoraciones de los últimos temas debatidos y por debatir en el Congreso de la Nación. En esta nota con El Ciudadano no se guardo nada y cuenta porque no acompañaron la ley de presupuesto, la nueva movilidad jubilatoria y el impuesto a las grandes fortunas.

Mira la entrevista completa acá:

"Este presupuesto, es a las apuradas, improvisado, que no refleja en ninguno de sus datos y estimaciones la realidad de la política financiera, monetaria, inflacionaria. Pero además consagra una desmesura en el manejo de los recursos, una gran discrecionalidad. Lo había señalado en sesiones anteriores cuando sostuve que el gobierno no sabe gobernar sin plata y sin discrecionalidad" Señalo el legislador cuando fue consultado acerca del porque no habían acompañado la ley de presupuesto presentada por el oficialismo.

En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, que mañana será tratado en el recinto, de Lamadrid sostuvo que: "El gobierno no sabe generar riqueza, lo único que sabe hacer con la riqueza es intentar adueñarse de ella. Usurparla, con este tipo de impuesto. No lo vamos a acompañar por que pareciera que se quiere buscar un plus económico para solventar el gasto de la reforma judicial. Gasto que el Estado no tiene que hacer.

En cuanto a, si el oficialismo tiene el número de votos necesarios para que el proyecto pase a la cámara alta dijo: "Me parece que ya tienen el número necesario, por eso, a las apuradas, han llamado a esta sesión para el martes. Nosotros (JxC) no lo vamos a acompañar, pero también vamos a exigir volver a las sesiones presenciales. No hay más cuarentena, vuelve el fútbol, el teatro, los casinos y nosotros seguimos con las sesiones virtuales".

En cuanto a la polémica que genero la propuesta del ejecutivo por la nueva movilidad jubilatoria afirmó que: "La movilidad de 2017, que casi hicieron un golpe, con una violencia inusitada. Hoy sería progresista, garantizándole, como un hecho inopinable, aumentos a los jubilados. Hicieron un ajuste brutal. Primero con la emergencia impidieron la movilidad y ahora plantean un mecanismo que ni siquiera se acerca a lo que habíamos planteado de Juntos por el Cambio.