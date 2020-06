Duhalde: "La intervención de Vicentin es un error gravísimo"

En la tranquilidad de su casa y minutos antes de almorzar, el ex presidente Eduardo Duhalde dialogó con El Ciudadano. Lejos de ser políticamente correcto y con absoluta sinceridad y moderación el "piloto de tormenta de 2001" no dudo en cuestionar la decisión del Gobierno Nacional de intervenir Vicentin. Señaló que "no había necesidad de hacerlo" y que es "un problema sin solución" como si el país ya no tuviese inconvenientes.

mira la entrevista completa acá:

Duhalde también cree que la post pandemia será difícil pero "no tanto como la pintan". Sostuvo que el problema de Argentina no es lo que debe sino, no lo que no produce. Destacó el expertise de Roberto Lavagna para manejar las crisis y que no puede opinar de la gestión de Martín Guzmán por que él no es economista. También destacó el rol de la oposición en tiempos de coronavirus.