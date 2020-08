Cúneo Libarona: "Necesitamos mejores jueces, no más cantidad

Su apellido es sinónimo de derecho, su padre Don Mariano fue Fiscal de la Cámara del Crimen durante más de 20 años; él y sus 3 hermanos Rafael, Matías y Cristián llevan adelante el prestigio estudio jurídico Cúneo Libarona.

Horas después del anuncio de la reforma judicial, Mariano habló con El Ciudadano, acerca de este proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional y realizó un minucioso análisis de la justicia en nuestro país.

"Hay que hacer una reforma en la justicia, sí. Está desprestigiada y el servicio es malo, sí", comenzó diciendo el experimentado hombre del derecho, quién luego sostuvo: "Creo en las buenas intenciones de especialistas como Alberto Fernández, Vilma Ibarra y Marcela Losardo, no creo en las formas. Crear nuevos tribunales, históricamente, no sirvió".

Cúneo Libarona también mencionó que "no le parece el momento oportuno, en medio de la pandemia, para presentar este proyecto" y adujo: "necesitamos mejores jueces, no mayor cantidad" y finalizó explicando: "buenos jueces son: buenas personas, serias, dignas, trabajadoras, si saben de derecho mejor y si saben de derecho penal mucho mejor".

¿Oportunismo político?

"Están buscando nombrar 26 jueces (para la Justicia Federal) y se van a equivocar como todos los presidentes y políticos que nombraron jueces. Eligen amigos y los traicionan por que no son buenos amigos, son amigos de la oportunidad y les van a dar atención mientras sean gobierno, cuando se vallan los van a pasar por arriba como les paso a todos" enfatizó Mariano Cúneo Libarona.

Luego sin titubear dijo: "Nombren bien, que sean nombramientos rápidos, que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar y que se proponga gente preparada".

"Existe la oportunidad de nombrar una justicia idónea, pongan la energía que el Estado tiene cuando quiere para nombrar buenos jueces, ese es el secreto. No me aumenten la Corte, no me aumenten los jueces federales, no sirve para nada. Si tenemos buenos jueces, vamos a tener buenas justicia".

Derecho de familia

"La justicia es mi gran amor, mis mejores amigos son de la Justicia. Desde los 5 años empece a ir a tribunales por que mi padre era fiscal de la cámara y almorzaba en tribunales y a los 17 empece a trabajar ahí". Hoy los 4 hermanos encabezan el estudio Cuneo Libarona.

Entre las diversas temáticas de las charlas, también hubo tiempo para hablar del Consejo de la Magistratura, de la importancia de los jueces como formadores para bien y para mal, del funcionamiento de la justicia en el resto del país, del rol de los medios en los temas jurídicos y las sentencias paralelas y hasta hubo tiempo para hablar del nombramiento de María Teresa Day a la Suprema Corte de Mendoza.