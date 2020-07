Cuarentena bajo la lupa: "La política nos está ocultando la verdad"

En Argentina llevamos poco más de 100 días de cuarentena desde que se decretó la emergencia sanitaria a causa de la pandemia global de coronavirus.

La planificación y métodos sanitarios que han emanado desde el Poder Ejecutivo hacia todas las provincias, no están exentos de polémica y es al día de hoy y luego de varios hechos, fases, contagios, decesos, etc, que ha traído aparejada la pandemia, que algunos especialistas analizan lo hecho por el gobierno de Fernández y se muestran en contra del camino elegido en lo que al masivo llamado del cumplimiento y obligatoriedad del enclaustramiento hogareño se refiere.

El Interactivo, noticiero digital de El Ciudadano, habló el doctor en bioquímica y farmacia, Marcelo Peretta, quien además es titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

El especialista brindó una rica entrevista (ver video al final de la nota) en la que explica el alto costo que tiene para él, la cuarentena que se ha llevado a cabo en el país, abarcando temas como el trabajo, la producción y la libertad personal de los ciudadanos.

“La gente está notando que la política nos está ocultando la verdad. Hay todo una pose desde el oficialismo (nacional. Han basado su política (Alberto Fernández y su equipo) en estos seis meses que lleva el año en encerrarnos, en el COVID-19, en cuidarte, mostrarnos curvas, velocidades de contagio, muertes, terapias intensivas. Se convirtió en un médico (Fernández) que cuando da conferencias de prensa, nos cuenta como nos cuida, la cantidad de cosas que hicieron, lo que van a hacer y nos compara con otros países que supuestamente no hicieron lo que tenían que hacer” evaluó el entrevistado al comienzo de la nota.

“Lo cierto es que nosotros hoy en la República Argentina, tenemos pocos muertos por COVID-19 pero tenemos muchos muertos por pacientes no atendidos con problemas cardíacos, oncológicos, enfermos psiquiátricos, chicos con fobias, con ataques de pánico porque no puede salir de sus casas, no?, y esos son otros problemas de salud que hay que atender. La culpa es de la cuarentena, no de la pandemia” dijo el especialista contradiciendo los dichos de Fernández de que la situación actual es consecuencia de la pandemia.

“Si vos tenés un infectólogo (por el Presidente) que todos los días nos habla de la curva, la importancia de los contagios, recuperados y solamente de eso, como si fuera el único problema de salud que tenemos, cuando en realidad se mueren 900 personas por día en Argentina por distintos problemas de salud, la cosa está sesgada. La información se la tiene que ver en un contexto global y todos los problemas de salud tienen que ser atendidos. Entonces yo creo que la responsable es la cuarentena, no la pandemia”, sostuvo Peretta.

"Nosotros tenemos una cuarentena estricta, que te quita derechos, a circular, a buscar trabajo, a atender tu salud", evaluó Marcelo Peretta

“Alberto (Fernández) dice que es culpa de la pandemia y no es así. La pandemia es un fenómeno mundial que ataca a todos por igual, es decir a algunos países les fue mejor y a otros peor, digamos la verdad. Esto tiene que ver con la política que cada país tomó. Nosotros tenemos una cuarentena estricta, que te quita derechos, a circular, a buscar trabajo, a atender tu salud. Las futuras potenciales muertes que pueden producirse en Argentina, como las de pacientes oncológicos, serán porque se ha priorizado el sistema de salud para atender al COVID-19”, disparó el doctor en Bioquímica y Farmacia.

Peretta, afirmó que el mensaje de los infectólogos (Cahn, López, entre otros) que asesoran al Ejecutivo nacional está politizado. “Sí, están jugando a la política, eso es evidente. No está mal, ojo, tienen absoluto derecho, todos podemos participar en política, ahora vos no podés prestarte a decir algo distinto a lo que decías en tus libros, en tus cursos, en tus posgrados. Vos nos enseñaste que el sistema inmunológico es lo más fuerte que tiene un organismo, nos enseñaste que quedarte encerrado en tu casa, comiendo, engordando, no haciendo actividad física, es lo peor que le podés hacer al sistema inmunológico o sea a tu organismo, nos enseñaste que si no haces una consulta médica anticipada, cuando llegues a la atención médica del problema, va a ser tarde, ¿y hoy que nos decís?, “quédate encerrado”, “no te muevas”. Estamos continuamente recibiendo mensajes de esos mismos profesionales de la salud, muy bien formados que han entrado en la misma contradicción que entró la OMS” reflexionó Marcelo Peretta.

“Creo que no están actuando como infectólogos, están actuando como políticos pero además están tratando de cubrir científicamente la decisión que el Gobierno tomó de encerrarnos. Ellos le están dando soporte científico y eso es lo que yo cuestiono, porque es absolutamente falso. El encierro es una perdición, es lo peor que le puede pasar al organismo, tal vez lo salve del coronavirus y no sé si tanto”, opinó Peretta sobre sobre la labor de quienes asesoran al Presidente.

“Fernández está centrando su rol político, su presidencia, en la pandemia. La política de Alberto presidente, es la política de la pandemia, su administración y la de la cuarentena” disparó el especialista en diálogo con El Interactivo.

“El Gobierno (nacional) está pensando en postergar las elecciones porque parece que el COVID-19, no le deja cumplir el plan electoral. Saben que va a ser difícil enfrentar una elección el año que viene con todos los datos socioeconómicos en baja, heredados en su mayoría. Enfrentar una elección en esos términos es suicida, entonces están queriendo postergarlas por ese tema. Eso en EE.UU. no se puede hacer por ejemplo, es un país mucho más democrático” lanzó Peretta.

“Tenemos que aprender, no tenemos que permitir que nos cambien un derecho electoral, un derecho a circular y todas esas cosas. Que nos curen, que nos protejan la salud porque también es un derecho y que cumplan su rol sin quitarnos a nosotros derechos, esa es mi mirada política sobre el tema” cerró Marcelo Peretta.

Mirá la entrevista completa a Marcelo Peretta en El Interactivo