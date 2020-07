Claudio Loser: "Es crucial que se arregle la deuda"

Si bien nació en Buenos Aires, a los tres años su familia se traslado a Mendoza y aquí comenzó a formarse, es economista y fue director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental durante muchos años. Claudio Loser habló desde Washington con El Ciudadano sobre la deuda argentina. Si bien manifestó que es "crucial que Argentina arregle la deuda" también señalo que "estamos viendo fuegos artificiales" y finalmente se va solucionar, hoy "el problema es la letra chica.

Loser con todo su experiencia sostuvo que: "tengo fé que vamos a llegar a un entendimiento" y que de alguna manera la pandemia de coronavirus benefició a nuestro país que "ahora esta en un mundo que lo entiende mejor" haciendo alusión a la crisis que atraviesan la mayoría de las economías en todo el planeta.

Apelando a su conocimiento y pedagogía, el economista argentino explico en detalle si estamos o no en default técnico y cuales son sus consecuencias, que significa "deuda sostenible" y si el reiterado apoyo del FMI a las presentaciones del gobierno argentino pueden tener algún impacto en la negociación. También dijo "no entender" para o por que, Alberto Fernández señaló en una entrevista con el Financial Times "no creer en los planes económicos"