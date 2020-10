Ceferino Reato | Los 70 la década que siempre vuelve

Es periodista y escritor. Está publicando su noveno libro, "Los 70 la década que siempre vuelve" y El Ciudadano aprovechó para conocer en profundidad la mirada del autor y también analizar la actualidad política de nuestro país. Ceferino Reato, a solas, y en una interesante charla en la que queda claro, según él, que los 70 siempre están presentes.

Mira la entrevista completa acá:

¿Por qué a los argentinos nos interesan tanto los 70´?

Creo que hay varias razones. Es una década que a algunos sectores sociales, que en este momento están dentro de la coalición oficialistas les sirve para explicar el por qué de tantas crisis. Según ellos es por el modelo neoliberal que surgió en la dictadura. También por qué en aquel momento se involucraron muchos sectores sociales, es decir, hubo distintos proyectos de país. En el libro los denomino patrias: Patria progresista, patria militar y la patria peronista. Todos involucraron a muchas personas y todos fracasaron. Pero hay sectores que creen que esos ideales de aquella época, son modelos vigentes.

En el peronismo hay sectores que creen que la patria peronista es todavía posible. Otros sectores dentro de la coalición creen que la patria socialista también lo es. Ya no con los métodos de antes, afortunadamente, no hay violencia política, pero entiendo que hay sectores del gobierno que no están contentos con la democracia tal como está.

Usted señala una suerte de doble moral en sectores de la coalición de gobierno ¿Cómo por ejemplo en Derechos Humanos y el caso Pietragalla?

Horacio Pietragalla es el Secretario de Derechos Humanos, es una persona importante en la Cámpora, fue diputado nacional y fue Secretario de DDHH en Santa Cruz. Es una persona muy identificada con Cristina Fernández de Kirchner. Él es hijo de padres militantes y guerrilleros de montoneros. Sus padres participaron en la “Operación Primicia” que fue un ataque de montoneros en el 75´durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

Ellos estaban ubicados en Resistencia, tenían un comercio (era una tapadera) y ahí se planificó el ataque al cuartel de Formosa. Su padre era el jefe de la columna militar de esa zona. Los dos participaron del ataque, luego huyeron. Pietragalla padre fue secuestrado en Córdoba, asesinado, estuvo desaparecido mucho tiempo luego los restos fueron encontrados. Su mamá, Liliana Corti, después fue abatida por montoneros. Horacio quedó huérfano, fue apropiado por una persona vinculada a los represores. Tiempo después, gracias a Abuelas de Plaza de Mayo, recuperó su identidad. Horacio está imbuido en aquellos valores. Tiene un puesto estratégico y debería decidir si los parientes de los soldados muertos por sus padres, durante el combate de Formosa, van a recibir o no, la indemnización que ya cobraron los parientes de los montoneros muertos en ese combate. Todo indica que va a decir que no. Hay una doble moral evidente.

¿Son los 70´ la década en que nos jodimos?

Según Néstor Kirchner, en 2003 era un candidato con pocos votos y asumia la presidencia porque Menem se bajó, y ahí él parece darse cuenta que la crisis de 2001 había abierto las tumbas y emergido algunas cuestiones que nos enfrentaban de las cuales podía sacar provecho, (como hacen muchos líderes en el mundo) cuando las sociedades están muy fragmentadas. Él eligió los Derechos Humanos y elige como momento en el que el país se jode, o se rompe, como el origen de nuestras crisis al modelo neoliberal instalado por la última dictadura. Y, según, esta visión maniquea, mantenida por todos los gobiernos democráticos hasta su llegada.

Es una manera simple de ver las cosas, pero muy efectiva. Creo que a Néstor le dio mucho consenso en las grandes ciudades, especialmente al principio. Después se fue rompiendo, pero le permitió acumular poder y lo aprovecho bien.

