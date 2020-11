En su cuenta de Twitter se describe como: Peronista, abogado y contador. Ricotero, hincha de Quilmes. Interventor YCRT. Incondicional de Alberto y Cristina. Lo cierto es que el ex Jefe de Gabinete, es hoy también una suerte de vocero oficial ante la falta de sustancia o competencia en el tema del gabinete actual.

El Ciudadano habló mano a mano con Aníbal Fernández sobre: la reforma judicial, el fallo de la Corte Suprema, la prensa, la oposición (con palo incluido para Cornejo, la vacuna rusa y por supuesto de la relación con su amigo, el Presidente Alberto Fernández.

Mira la entrevista acá:

¿Hoy se habla menos del tema, pero por qué se desinforma o mal informa en relación al proyecto de reforma judicial?

Siempre que se trata del tema judicial aparece una oposición de derecha que lo que está buscando es tratar de ponerle freno a cualquier acción que lleve adelante la gestión de gobierno. Es inevitable que eso suceda.

La reforma, es una reforma muy chiquita. Rescataría dos temas. Volver al rudimentario sistema de tener un bolillero y sacar bolilla por bolilla para garantizarnos que el juez natural sea realmente sorteado. No lo que sucedió los últimos cuatro años que todas las causas de Cristina (Fernández de Kirchner) le caían a (Claudio) Bonadio. Una vergüenza. Y, el otro tema, el cambio del sistema inquisitivo a acusatorio. El fiscal investiga y el juez, juzga.

¿Cree que falló la comunicación del gobierno en este tema?

El gobierno sabrá la forma que elige para comunicarse y expresarse. Yo no tengo por qué meterme. Lo que sí hago, como cuadro del peronismo que soy, es ayudar desde el lugar que me toca. Acompañó una posición que es la del gobierno, estudiando para poder contarla de la mejor manera y que se conozca a fondo. Voy a seguir haciendo eso cada vez que tenga la oportunidad.

Lo llevo a lo hipotético ¿Si hubiese sido Jefe de Gabinete de Ministros, le hubiese pedido a Marcela Lozardo (Ministra de Justicia) que hablará más del tema de la reforma?

Pero no lo soy. Además cuando fui JGM, con Cristina lo aclaramos. El Jefe de Gabinete no fue nunca un primus inter pares como para dar instrucciones, específicamente, a un ministro.

Usted ha mencionado varias veces su amistad con el Presidente ¿Cómo amigo no le ha dicho que necesita ministros que pidan la pelota?

Como amigo le digo un montón de cosas que no cuento normalmente. Si el presidente no las cuenta, yo no las cuento. Lo que hablo con él no lo digo. Si le digo todo lo que siento, uno es amigo y realmente quiere ayudarlo y hacerle ver las cosas que, a lo mejor, por su volumen de trabajo que tiene él no puede ver. Mi objetivo es ese. Ayudarlo en todo lo que pueda.

¿Qué le digo del fallo de la Corte Suprema sobre el traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi?

No lo vi a Alberto después del fallo. Lo que hizo la Corte fue devolverle la política a la política y ocuparse específicamente de lo que tenía que ocuparse en términos del status quo actual.

Cambiando un poco el eje, hay una frase que señala: “Dime que oposición tienes y te diré que gobierno tienes” ¿Coincide con la frase?

No, no creo en eso. Me parece un error. Cuando usted tiene una oposición que es fuerte, va a competir con gente fuerte y esa posición hace que se eleve el nivel de discusión o se haga más desagradable. Si usted tiene enfrente una oposición que no tiene ningún tipo de “Chapa” como para poder discutir políticamente, la discusión la va a tener siempre para adentro.

¿Eso le sucede al gobierno ahora?

No, al contrario. La oposición, desgraciadamente, es bastante mala. Dentro del propio partido, hoy no se puede mirar con demasiado brillo la disposición de la oposición interna porque no la hay, y porque estamos todos enfrascados en encontrarle soluciones a la pandemia que demasiados dolores de cabeza nos trae.

¿Si a la principal figura de la oposición, el ex presidente Macri le dice “Mamerto” encuentra para abajo figuras que respete políticamente?

Mamerto es uno solo. No lo agravio, lo describo. Ese mamerto es el que nos condujo hace cuatro años a la catástrofe. Al borde del abismo. Lo que han hecho es quedarse con lo que les pertenece a los argentinos y hay que denunciarlo tantas veces como se pueda. Es un bochorno lo que nos está pasando.

Hay gente que respeto, sí, claro. Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Jorge Macri…

¿Y a Alfredo Cornejo?

No tengo relación con Cornejo. La tuvimos cuando era ministro de gobierno de (Julio) Cobos. Pero ahora se ha destacado por declaraciones que llegan a la sala verde del jardín de infantes, No tiene mucha más formación que esa. Por lo cual para estar discutiendo a esos niveles, no tengo ningún interés.

Lo he escuchado, (a Cornejo) decir burradas, tratando de querer comparar a la Argentina con otros países que ni siquiera ha estudiado. Son grandes farsantes que se hacen los conocedores de la cosa y no entienden un pomo.

La charla, extensa, pero entretenida también pasó por el análisis de las declaraciones recientes de Elisa Carrio, la vacuna rusa, y la pregunta final fue ¿Quién cambió más al país, Néstor o Cristina? Mira la respuesta de Aníbal Fernández en el video.