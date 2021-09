Alfredo Cornejo: “En el Senado está la que manda en Argentina”

Alfredo Cornejo se define como “un servidor público de vocación” que disfruta de la función, “no como muchos políticos que lo ven como un mero modo de vida”. En ese sentido, el actual diputado nacional y precandidato a senador por el Frente Cambia Mendoza dice que lo que recibió lo mejoró, y que si bien cometió errores también puede destacar aciertos.

Cornejo estuvo al frente del municipio de Godoy Cruz en dos períodos antes de ser gobernador y después pasó al Congreso, donde ocupa un escaño en la Cámara baja y ahora se postula para una senaduría.

Consultado por este cambio, respondió: “En el Senado está la que manda en la Argentina”, en clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner”. Continuó explicando que es “la que ha impuesto una determinada ideología que nos está haciendo daño. Fundamentalmente al sector privado, y que de alguna forma ha atacado a los sectores medios, productivos, trabajadores, a los que generan la renta en el país”.

De tono siempre sereno, argumentó que “a ellos les gusta hablar de los cuatro años de Macri, pero no les gusta decir cuando Alberto Fernández entregue el gobierno, y ojalá sea así en el 2023. De los últimos 20 años, ellos han gobernado 16”.

“Tenemos 45% de pobreza, un nivel de indigencia alarmante y la caída del PBI (Producto Bruto Interno) que tenemos desde el 2010 a esta parte, siendo ese año el del primer gobierno de Cristina”.

El legislador de Cambia Mendoza continuó explicando sobre este que “el producto bruto del país en 2019 –un año malo de la economía y que le costó la reelección a Macri– fue el mismo que en 2010. Es decir, casi una década generando la misma riqueza, y en el medio la población aumentó en un millón de habitantes. Esto explica en parte el deterioro social y económico”.

“Lo que está en juego en esta elección es un cambio cultural además de la mayoría legislativa en el Senado. Para esa Cámara ocho provincias renuevan sus senadores, que se eligen por tercios. Si la oposición gana en estos lugares, Cristina pierde quórum y que esto suceda es muy importante. Por eso hemos querido batallar en esto, para ponerle un freno”, alegó el exgobernador.

Por otro lado, dijo que “si no alcanzan quórum propio en Diputados ponemos las cosas en equilibrio”. Además, “esta es la oportunidad para que la gente marque un rumbo y les digan ‘ojo con lo que quieren hacer con la Justicia federal’. Que de alguna manera ya lo están haciendo, están saliendo todos libres.

Personas que estaban condenadas por corrupción, como (Amado) Boudou...”.

Sobre la importancia de estos comicios enfatizó que “también es una forma de ponerle un freno al modelo económico. Están haciendo lo mismo que hicieron con (Axel) Kicillof, que terminó en un cepo cambiario, aumento de impuestos y recesión económica. Seguir insistiendo con este tipo de políticas es pernicioso para la Argentina y para los sectores de trabajo”.

Metiéndose de lleno con uno de los temas más sensibles, Cornejo dijo: “Ellos hablan mucho de los pobres; son cínicos en ese sentido, parece que les conviniera tener más pobres”.

Luego destacó que “parece que a los pobres solo los tiene que sacar (de esa situación) el Estado. Éste se nutre de impuestos que genera la riqueza, que genera el sector privado finalmente. Necesitamos que el país crezca económicamente, (que haya) más sector privado para que la gente consiga trabajo y tenga oportunidades de progresar”.

“Es importante que la gente vaya a votar”

“Me acompaña Mariana Juri, actual ministra de Turismo de la provincia, y son suplentes el propio Rodolfo Suarez y Aída López –abogada de Tunuyán y actual presidenta del Instituto de Juegos y Casinos– como segunda suplente”, detalló Cornejo refiriéndose a la composición de su lista.

“En diputados encabezamos con Julio Cobos (actual senador nacional) secundado por la también senadora Pamela Verasay, y en tercer lugar Álvaro Martínez, que representa al PRO. El cuarto lugar es para Cintia Manggione y el quinto para Federico Zamarbide”, agregó.

Consultado acerca de por qué esa lista es la mejor opción, el precandidato aclaró en primer lugar que “el 12 de septiembre es importante que vayan todos a votar. Si bien es una obligación también es un derecho y hay que ejercerlo”.

Metido de lleno en la contienda electoral manifestó: “Hablo sin vueltas siempre y no me guardo nada. Está claro que en esta elección hay dos modelos de ver al país y la necesidad de defender a Mendoza. Elegir si a la provincia la maneja el kirchnerismo y La Cámpora, o los que pensamos –y creo somos mayoría– que la independencia del Poder Judicial es clave, que hay que hacer un combate profesional en la economía para luchar contra la pobreza, no esta improvisación que está llevando adelante Alberto Fernández”.

Para finalizar con este tema remarcó que “los que creemos en la decencia pública, en la austeridad como forma de vida que es una cultura mendocina, en las libertades básicas del desarrollo humano, en las escuelas abiertas que eso es igualdad de oportunidades. Todos esos valores están en juego.

Sobre sus oponentes

Sobre la precandidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “es una representante del poder político de Cristina en Mendoza, no una representante de Mendoza en el poder político”.

De su competidor en la interna del frente, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que “es un empresario de larga trayectoria y hace un gran aporte a Cambia Mendoza”, en tanto que del candidato de la izquierda, Lautaro Jiménez, sostuvo “es una pena que la izquierda no sea más competitiva por administrar y sean solo contestatarios. Nutriría a la democracia que tuviesen un nivel de cooperación mayor”.

Por su parte, del candidato del partido Verde, el abogado Marcelo Romano, se limitó a decir: “Es una persona que estuvo en nuestro partido y no hizo una gran contribución”.

Para el final quedó Mercedes Llano, de quien dijo: “Ingresó al frente con los votos de mi lista y la verdad es que no pueden explicar muy bien por qué le hacen juego al kirchnerismo estando afuera. Acá es kirchnerismo o nosotros, no hay terceras opciones, ya quedó claro”.