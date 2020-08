Alejandra Muller, médica santafesina: "Pensé que estaba inmunizada"

En el programa El Interactivo que se emite por El Ciudadano TV, Gabriel Landart y Fernando García, dialogaron con Alejandra Muller, médica santafesina que contrajo dos veces coronavirus.

La profesional de la salud fue diagnosticada como positiva en marzo y luego en julio. Tiene 34 años y es directora del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de Helvecia, Santa Fe.

La directora del Samco contrajo COVID-19 el 24 de marzo, cuatro días después del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. Fue el segundo contagio confirmado de la ciudad.

La médica recordó que " por entonces evaluaban clausurar las fronteras y los aeropuertos, se desconocían los parámetros de un caso sospechoso, no había protocolos estandarizados, no había insumos suficientes y en el hospital habían recibido a un niño con los síntomas de la enfermedad".

“Apareció un caso sospechoso, al no saber bien cómo actuar, yo me hice cargo de ese paciente. Lo hisopo en el domicilio, sin antiparra. A los pocos días empecé con un ardor de garganta, dolor en el pecho y una febrícula. Recibimos el positivo del paciente, me hisopé yo y a las 48 horas me llegó el resultado también positivo de la muestra”.

"En ese momento tuve síntomas leves, tras dos hisopados negativos volvió a trabajar. Pensé que estaba inmunizada" manifestó la profesional.

"En julio, el panorama epidemiológico del coronavirus en la Argentina había crecido. Hubo un brote infeccioso en el hospital y la médica fue una de las personas que contrajo el virus, en su caso, por segunda vez".

Y continuó "la segunda vez, si me sentí mal tanto física como psicológicamente, pensé que era una gripe ya que ya había tenido COVID-19. Me tuvieron que internar ya que hice una neumonía bilateral" contó la doctora.

