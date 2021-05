"El presidente Alberto Fernández me llamó para que lo represente en una acción civil, que fue lo que le recomendé, en virtud de las palabras de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich" comenzó diciendo el abogado Gregorio Dalbón en dialogo con El Ciudadano. Entrevistada en un programa del canal La Nación + la dirigente acusó al gobierno nacional de haber solicitado sobornos a la farmacéutica Pfizer para que llegaran las vacunas a la Argentina.

Mira la entrevista acá:

El letrado que paso a tener notoriedad publica por ser el defensor de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas civiles, sostuvo que: "para el presidente el valor de las palabras hay que medirlo y cuando se cruzan determinadas líneas hay que ir a la justicia y él considero que en este caso, y después de tanto esfuerzo que esta haciendo en materia sanitaria, lo saco de su templanza".

"La orden que medio, Alberto (Fernández) es iniciar la demanda directamente, sin ningún tipo de carta a documento, o sea con la mediación que es el recurso previo a una demanda civil e ir por los daños y perjuicios y una condena que después deberá ser publicada en el mismo lugar donde fue difamado" sostuvo Dalbón.

La empresa inmediatamente sacó un comunicado negando lo expuesto por Bullrich y luego la presidenta del PRO ratifico sus dichos. "Me llamo poderosamente la atención. En una acción civil, citando como tercero a Pfizer, no tiene defensa. Evidentemente no tiene mucha chance de defenderse Patricia Bullrich en esta causa, a pesar de que obviamente el debido proceso existe, ella puede hacer con sus abogados una gran defensa, pero si el laboratorio niega cualquier tipo de situación de sobornos o intermediarios de personas que podrían estar involucradas en una situación de corrupción con Pfizer, cuando ya las autoridades argentinas de la empresa dijeron que no.

Además el abogado abrió la posibilidad de que los dichos de la ex ministra de seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri, sientan un peligroso antecedente para Pfizer, si le llegan a bajar las acciones por un acto de esta señora por sobornos o corrupción, la empresa no solo va a venir como tercero al juicio sino que podría empezar una demanda multimillonaria contra Patricia Bullrich.

En la charla también respondió si es un agravante institucional lo que representan el demandante y la demanda, si el servicio de justicia del país necesita una reforma en todos sus fueros y mucho más.