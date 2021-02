18/02 | Especial de salud en El Interactivo: primeros auxilios

Este jueves en el especial de salud de El Interactivo, conversamos con una especialista que nos explica como realizarle respiración artificial a una persona inconsciente que la necesita. La maniobra practicada de forma correcta, puede salvarle la vida.

-Participá en el vivo o disfrutalo cuando quieras-.

Las vías respiratorias deben estar libres y no se debe entorpecer los movimientos respiratorios espontáneos de la víctima cuando no se han detenido totalmente o no sean amplios y regulares.

Los métodos principales son el boca a boca y boca a nariz que tienen la misma eficacia.

Reanimación cardiopulmonar

El paro cardiorrespiratorio (PCR) es la urgencia médica más extrema, ya que es seguido por muerte a menos que la reanimación cardiopulmonar (RCP) se inicie en minutos. La causa más frecuente de paro cardiaco es el ataque cardíaco. En la Argentina se producen alrededor de 40.000 muertes al año por paro cardiorrespiratorio, o sea, una cada 12 a 15 minutos. Hasta un 40% de estas víctimas podrían sobrevivir si son socorridas precozmente por personas entrenadas en RCP y con un desfibrilador externo automático (DEA) disponible.