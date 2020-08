Daniel Rosato: "Para el desarrollo industrial en Argentina es necesario financiamiento"

En el programa El Interactivo que va de lunes a viernes desde las 12:30 por El Ciudadano TV, se comunicaron con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), para hablar sobre el acuerdo con los bonitas que les abre una pequeña puerta de esperanza a todo el sector.

"El acuerdo con los acreedores es importante no solo por la confianza si no por la pandemia, en un mercado restringido de sector venimos con una situación de mercado muy crítica. Este acuerdo ayuda a solucionar este problema o a salir de lo provocado por la pandemia, porque esto va pasar, va a terminar, pero es fundamenta tener ayuda, ya que tenemos mucho proyectos paralizados. Los proyectos están atados al financiamiento y este acuerdo permite una apertura mercado de capitales al financiamiento interno, esto va a permitir que las empresas puedan tener acceso a la industria nacional".

"Es importante porque las pymes van a tener acceso a créditos, con financiamientos más blandos, la diferencia es importante. Tenemos claro que la situación no es buena, por culpa del financiamiento los bancos de Argentina no han acompañado, esa es la causa que hayan cerrado empresas. Los bancos entre 2017 y 2018 ganaron 125% con diferencia al resto de bancos del mundo, que no ganaron más del 15%".

"En este negocio financiero una pyme ha dejado una tasa de interés del 80% a favor de los bancos, para pedir un préstamo necesitaba del 70% de interés, y para girar en descubierto un 80% al igual que para vender un cheque. Esas empresas hoy no son sujeta a préstamos por más que sean clientes desde hace más de 20 años. Esas es nuestra angustia y nos sentimos abandonados, que fuimos expulsados del sistema financiero".

“Uno de los ejes fundamentales fue el financiamiento, si hablamos de desarrollo industrial en Argentina, es imposible mencionar desarrollo industrial sin hablar de financiamiento. Tenemos pensado en crear el banco nacional de desarrollo industrial pyme para que nos acompañe, en esta etapa tan dificil. Las pymes para poder crecer necesitan financiamiento”.

Reviví la nota completa realizada en el programa El Interactivo por Gabriel Landart y Luis Vidal Correa: