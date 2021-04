Volvieron las "Carnicerías móviles": cómo conseguir cortes a $400

Este martes el director nacional de Políticas Integradas del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, anunció el regreso del programa "Carnicerías Móviles", a través del cual se puede acceder a diferentes cortes de carne vacuna con "precios populares".

Según indicó el funcionario, los precios serán un 30% más bajos que los del mercado actual o incluso más. En ese sentido argumentó que esa accesibilidad de los precios es posible gracias a que "se eliminó la intermediación" y "hay mucha aceptación", según afirmó en distintas entrevistas radiales.

Por otro lado explicó que la vuelta de "Carnicerías Móviles" fue posible gracias a los acuerdos entre municipios y el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Daniel Arroyo. Actualmente son parte distintos puntos del país pero no todos, por lo que la iniciativa que se da en el marco del Plan General de Ferias del Ministerio busca expandirse durante el próximo mes y llegar a más ciudades y provincias de todo el país.

El objetivo del plan es acercar a productores y consumidores, eliminando la intermediación y discutiendo "precios que tienen que ver con esta escalada inflacionaria por parte de los mismos de siempre", aseguró Klejzer porque "el alimento es un derecho y no una mercancía". Además aclaró que el programa "no le saca trabajo a las carnicerías de barrio, hace que quienes no podían comer carne puedan hacerlo".

¿Qué precios tienen los cortes de carne?

Según indicó el director de Políticas Integradas, los precios de los cortes en las ferias son:

1 Kg de Asado: $400

1 Kg de Vacío: $500

1 Kg de Bola de Lomo (milanesas): $550

1 Kg de Carne Picada o Molida Especial: $360

1 Kg de Paleta: $390

Cronograma de esta semana de Carnicerías Móviles

El calendario de ferias de "Carnicerías Móviles" arranca esta semana. Tras los distintos acuerdos, por el momento el programa está presente en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos del conurbano bonaerense, algunas ciudades de interior de la provincia de Buenos Aires y en Rosario.

Este es el cronograma (27/4 - 01/05):

El martes 27 de abril fue en la localidad bonaerense de Florencio Varela y este miércoles (hasta las 13 horas) en el barrio Cildañez de CABA.

Jueves 29: Barrio Centro de Florencio Varela, intersección de General Juan Lavalle y Founruge. De 9 a 13 horas.

Viernes 30: Barrio Illia 2 de Bajo Flores (Calle Charrúa 2272) en CABA. De 9 a 13 horas.

Sábado 1 de mayo: Rosario (Santa Fe), en la intersección de las calles Dr. Maradona y Roullion. De 9 a 13 horas.

¿Se aplicará el programa en el resto del país?

Desde mayo ya está previsto y organizado expandirse, por lo que se espera el fortalecimiento del programa en otras ciudades y provincias de todo el país. En tal caso, también irán anunciando los puntos y cronograma de las ferias de cada semana.