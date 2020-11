Verasay sobre el impuesto a las grandes fortunas: "Hay mucha inseguridad"

El Senado comenzó a tratar esta semana el proyecto de ley denominado “impuesto a las grandes fortunas”, que desde el oficialismo nombran como “aporte solidario extraordinario”, que tiene como fin gravar con un impuesto único y excepcional las riquezas superiores a los $200 millones.

Con el mismo buscan recaudar unos 300 mil millones de pesos, para volcar a planes productivos, sanitarios en el marco de la pandemia.

En diálogo con CNN Radio Mendoza, la senadora Pamela Verasay (UCR) expresó: "Está más que cerrado esto. El debate demoró dos horas e inmediatamente el presidente cerró pidiendo la firma del dictamen, así que no hubo debate prácticamente".

“La titular de la AFIP hizo malabares hasta que finalmente dijo la palabra impuesto", advirtió y aseguró que "esto no es un impuesto, es un aporte, por única vez, que no se trata de una doble imposición pero sin embargo, a la titular de la AFIP se le escapó y terminó hablando del impuesto".

En cuanto a la distribución de lo recaudado, explicó que "el 20% se destinará a temas sanitarios, 20% para pymes, otro 20% para becas Progresar, un 15% para mejoras en condiciones sanitarias y habitacionales en barrios populares, hay un 25% que diría es un subsidio a YPF, bajo el nombre de proyectos de exploración y explotación, pero no queda claro el destino".

"En ningún lado se especifica el cómo se reparte esos puntos en cada programa, con lo cual queda al arbitrio de la Rosada, cuánto viene a Mendoza de esto, no sabemos”, agregó.

En tanto, si bien este impuesto surgió de una emergencia y es "por única vez", no hay un plazo fijo, por lo que podría ser prorrogado. "Hay mucha inseguridad, desconfianza, de que esto se va o se queda", detalló la legisladora.

Por otro lado, Verasay cuestionó: "No hay duda de que el crecimiento genuino viene de la mano del empleo generado por el sector privado, de hecho, hoy discutiremos el proyecto de ley de sostenibilidad de deuda pública, pero no se habla del déficit de la Argentina, de cómo, cuánto y en qué gasta el Estado. Cada vez se gasta más, ya no hay de dónde recaudar. La justificación es la deuda que dejó la gestión anterior, pero tampoco hay una línea de trabajo, de obra pública, ni gestión hacia adelante".

“Pareciera que la pandemia desaparece en diciembre, porque el Presupuesto 2021 no contempla un solo peso para los efectos de la segunda ola del virus o consecuencias", aseveró.