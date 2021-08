Vaticinan que Argentina emitirá pesos por las elecciones

La República Argentina se prepara para asistir a una nueva emisión de billetes. Será con la clara pretensión del partido gobernante, el Frente de Todos, conducido principalmente por el Peronismo, de ganar las próximas elecciones. Las que se definirán en el plano legislativo y que tendrán lugar el próximo domingo 14 de noviembre.

Previo a ese día, que desvela a más de un político que pretende seguir en pie luego de las inminentes elecciones primarias, que definirán a los candidatos de cada espacio político y que se realizarán el 12 de septiembre, la preocupación es el ánimo de los votantes frente a la crisis económica.

Según el economista mendocino Daniel Garro (foto), el Gobierno Nacional echará a andar a la máquina de imprimir billetes tanto para calmar los ánimos de los sufragantes como para financiar el proceso eleccionario que a los argentinos les costará más de 17 mil millones de pesos, en el mejor de los casos.

Y al análisis surgió merced a los rumores que encendieron la preocupación de los principales analistas económicos del país respecto a la implementación de un posible Plan de Shock que revivieron los recuerdos sobre las malas experiencias en Argentina tanto del Plan Austral como el de Convertibilidad o el Primavera.

Coincidiendo con la reflexión atendida desde El Ciudadano del economista José Vargas, Garro consideró que “sería difícil pensar que este gobierno vaya a implementar algo como el Plan Austral o el Plan Primavera en la época de Raúl Alfonsín. Pero si lo hiciera tenemos a la historia para que pensemos como nos iría. Sería un desastre, nos iría mal”.

Garro reflexionó que la pretensión de querer cortar los precios con fuertes controles “y supuestamente queriendo emitir menos, no existe, eso no es un plan. En tiempos de Alfonsín, cuando lo hicieron dos veces, tuvimos serias consecuencias. Pero ahora la situación es distinta, porque actualmente nadie le cree nada a ningún gobierno. En aquel momento, cuando se venía de la dictadura y entrábamos en la democracia la gente les creía un poco a los políticos”.

Según el analista el discurso político en Argentina fue perdiendo credibilidad con el correr del tiempo hasta “que no bajaron el gasto público y debieron seguir emitiendo y entonces el control de precios dejó de aguantar. Porque se empezaron a escapar por todos lados los precios debido a que se cayó en la necesidad de seguir emitiendo”.

“En el caso de este Gobierno no le queda otra, porque nadie le financia a la Argentina, ni siquiera desde dentro del miso país. Por lo tanto para cubrir el bache fiscal, el déficit, tiene que seguir emitiendo. Y además para ganar las elecciones tiene que emitir más aún. Eso significa que no existe ni Plan de Shock, ni Plan Austral, ni Plan Primavera”, aseguró.

En tanto el mendocino manifestó que al Gobierno Nacional “se le están acabando los agrodólares, principalmente generados por la soja y las exportaciones de granos, y la liquidación empieza a mermar porque la cosecha gruesa terminó, así que menos todavía. Pero respecto a los rumores creo que son todas bolas de ensayo que aún arriesgado lanza para tratar de ver qué es lo que pasa”.

“Lamentablemente en Argentina no hay confianza hacia la clase política y por eso es que desde el Gobierno van seguir emitiendo que es el principal problema de la economía nacional. Porque al seguir emitiendo creen que manejarán la economía con controles de precios, siendo autoritarios. Pensar que los militares lo hicieron y con armas y todo lo que tenían tuvieron tasa de inflación altísimas. Porque la cuestión no es hacerse el valiente sino que la clave es no emitir más. Y eso no va a ocurrir en la Argentina”, cerró.