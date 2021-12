Vaquié no esperaba “la magnitud con la que Nación discriminó a Mendoza”

El ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, se mostró asombrado de la manera en la que el Gobierno Nacional desconsideró a Mendoza al momento de plantear la pauta presupuestaria de Argentina para 2022.

A modo de ejemplo, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto, la partida del Ministerio de Obras Públicas, para 2022 será de $603.790 millones. Esto implicará un incremento de la inversión federal en obra pública del 1,1% del PBI en 2019 al 2,4% en 2022, según afirmó Gabriel Katopodis el martes frente a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

“A Mendoza el Gobierno Nacional la discrimina permanentemente. Es algo constante, no solamente en términos presupuestarios, también en asuntos más simples como los vinculados con el agro. Aún están frescos los inconvenientes que debimos sortear para la importación de botellas por lo que aún la Nación no contesta si la podemos realizar sin impuestos”, se quejó Vaquié.

Aclaró que “también me refiero a lo que hizo en esta última semana con la industria de la cereza que a los productores no los dejaba importar insumos para mejorar la calidad de la fruta que se produce, ni maquinaria y ahora sí autorizaron la importación del producto cereza”.

El ministro, que es uno de los hombres clave del gobierno de Rodolfo Suarez, aseguró que “además tenemos presente lo que nos está pasando con los créditos de cosecha para la temporada que viene no confirmando aún si la Nación subsidiará la tasa con lo cual a lo mejor a los productores les quede una tasa más alta ya que solamente Mendoza quedará beneficiada con el subsidio provincial”.

“Con el Banco Nación queriendo pasar por primera vez en años de tasa fija a tasa variable. Tenemos una cotidianidad de discriminación de parte del Gobierno Nacional que no se si es solamente por una cuestión política, porque a los sectores productivos y económicos no le importan y está dedicado solo a los subsidios sociales. La verdad es que no podría afirmar cuál es la causa”, reflexionó.

Frente a todo esto es que, "la estrategia mendocina es que se seguirá intentando que a los sectores productivos se les note la discriminación lo menor posible. Pero eso tiene un límite. Nosotros no podemos reemplazar al Estado Nacional, que tiene los instrumentos crediticios, regulatorios, los instrumentos monetarios, gran parte de los impositivos que son la mayoría y por eso intentamos que a Mendoza le vaya lo mejor posible con lo que tenemos”.

“Después de todo esto es que desde la política se verá si la gente de Mendoza está conforme con el Gobierno Nacional o no. En esto hay que valorar que siempre los legisladores nacionales por Mendoza están detrás del reclamo por estas situaciones adversas y también de parte del gobernador Rodolfo Suarez, de sus ministros en cada tema. Pero hasta ahora no hemos tenido resultados positivos”, manifestó Vaquié.

Para el funcionario mendocino, “en todo esto, los fondos no llegan solamente por una cuestión política o por una cuestión de concepto o de que a quién hay que priorizar en la Argentina. A pesar de todo esto hemos conseguido en Mendoza que en 2020 la economía y la educación le fuera mejor que al promedio nacional. Que en 2021 de la misma forma nos fuera igual y apostamos a que el próximo año nos vaya en forma similar”.

“Sin embargo personalmente no esperaba tamaño grado de discriminación desde la Nación hacia Mendoza. De desconsideración que es la palabra correcta hacia los sectores productivos, que no solamente pasa en Mendoza. Si no, miremos lo que sucede con la carne, lo que toca a otras provincias. Esa magnitud con la que Nación discriminó a Mendoza no la esperaba”, expresó.